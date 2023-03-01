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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن مدة غياب خالد عبدالفتاح عن الأهلي

الأهلي
الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صدمة لجماهير القلعة الحمراء  بشأن إصابة الصفقة الجديدة ومدة غيابه عن الفريق.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، إن تصوره الشخصي أن عبدالفتاح سيغيب عن الأهلي أكثر من 10 أيام كما سيغيب عن رحلة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء صن داونز.

وأضاف أن محمود متولي سيغيب عن لقاء القطن الكاميروني وكذلك مباراة صن داونز في دوري ابطال افريقيا بسبب شد عضلي.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز ، بهدف لكل فريق في لقاء أقيم أمس الثلاثاء.

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