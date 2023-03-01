بعد ظهورها الجريء.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ حلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد ان فاجأت متابعيها بحذف جميع صورها من الحساب الخاص بها عبرInstagram.
وظهرت حلا شيحة ، باطلالة جريئة و تخلت عن ارتدائها الحجاب .
وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لمتابعيها وذلك في أعقاب حذف جميع منشوراتها عبر حسابها بـ Instagram.
وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، نشرت حلا صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذهاللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناةنتشاركها هي نفسها".
وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور لها بعد خلعها الحجاب.