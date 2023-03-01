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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الجريء.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ حلا شيحة

صدى البلد

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد ان  فاجأت متابعيها بحذف جميع صورها من الحساب الخاص بها عبرInstagram.

 

وظهرت حلا شيحة ، باطلالة جريئة و تخلت عن ارتدائها الحجاب .

 

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لمتابعيها وذلك في أعقاب حذف جميع منشوراتها عبر حسابها بـ Instagram.

 

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، نشرت حلا صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذهاللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناةنتشاركها هي نفسها".


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور لها بعد خلعها الحجاب.

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حلا شيحة اطلاله جريئه اطلالات الفنانة حلا شيحة صور حلا شيحة

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