الرئيس الصيني يهنئ نظيره القبرصي بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء ، نيكوس كريستودوليدس لتوليه منصبه كرئيس لقبرص.



وقال شي - في رسالته إلى الرئيس القبرصي المنتخب - إنه بفضل الصداقة طويلة الأمد والتنمية رفيعة المستوى للشراكة الاستراتيجية، تعمل الصين وقبرص على تعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التبادلات، فضلا عن التعاون في مختلف المجالات.



وقال الرئيس الصيني إن بلاده تحرص على تنمية العلاقات مع قبرص، وعلى استعداد للعمل مع الرئيس كريستودوليدس للدفع من أجل شراكة استراتيجية أكثر إنتاجية بين الصين وقبرص لتقديم المزيد من الفوائد للشعبين.

يذكر أنه تم انتخاب وزير الخارجيّة القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس، رئيسا للدولة العضو في الاتّحاد الأوروبي، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات بقبرص.