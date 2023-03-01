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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية 86 مرة خلال 24 ساعة

قصف.. أرشيفية
قصف.. أرشيفية

أفادت السلطات الأوكرانية، بأن القوات الروسية تشن قصفا عنيفا على مدن أوكرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وفي البيانات، قصفت روسيا، ‎خيرسون بقوة، 86 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.


أسفر ذلك، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.


يأتي ذلك، فيما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن كييف تعد جنودها لهجمات مضادة وأشاد بالجنود لدفاعهم عن البلاد على الرغم من ”الضغط المجنون” الذي يتعرضون له حاليًا مع استمرار الحرب.

وقال الرئيس ”نحن نستعد لعودة مقاتلينا إلى أعمال تحرير أرضنا” ، في إشارة إلى هجوم مضاد متوقع من المحتمل أن تبدأه أوكرانيا في الربيع.

 

 

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