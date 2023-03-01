روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية 86 مرة خلال 24 ساعة

أفادت السلطات الأوكرانية، بأن القوات الروسية تشن قصفا عنيفا على مدن أوكرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وفي البيانات، قصفت روسيا، ‎خيرسون بقوة، 86 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.



أسفر ذلك، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.



يأتي ذلك، فيما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن كييف تعد جنودها لهجمات مضادة وأشاد بالجنود لدفاعهم عن البلاد على الرغم من ”الضغط المجنون” الذي يتعرضون له حاليًا مع استمرار الحرب.

وقال الرئيس ”نحن نستعد لعودة مقاتلينا إلى أعمال تحرير أرضنا” ، في إشارة إلى هجوم مضاد متوقع من المحتمل أن تبدأه أوكرانيا في الربيع.