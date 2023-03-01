وأخيرا.. قصة حب جديدة بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي في رمضان

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “وأخيرا” الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع الفنان قصي خولي.

تقدم نادين نسيب نجيم مع قصي خولي، ثنائية ناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاحهما في مسلسل 2020، الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا.

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مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

يشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ،وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.





وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلم وقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.