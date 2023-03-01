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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وأخيرا.. قصة حب جديدة بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي في رمضان

صدى البلد

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “وأخيرا” الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع الفنان قصي خولي. 

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تقدم نادين نسيب نجيم مع قصي خولي، ثنائية ناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاحهما في مسلسل 2020، الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا. 

 

 

لمشاهدة البوست من هنا

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣. 

 

يشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ،وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.


 

وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلم وقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.

نادين نسيب نجيم قصي خولي شاهد قصة حب الفنانة نادين نسيب نجيم رمضان ٢٠٢٣

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