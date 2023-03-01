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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض خروجا من الكود صفر لـ سحر درغام بقاعة الباب سليم

صدى البلد

شهدت قاعة الباب سليم، فى دار الأوبرا المصرية، افتتاح معرض للفنانة سحر درغام بعنوان "خروجاً من الكود صفر".

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وقال الدكتور وليد قانوش عن معرضها ، إن المتتبع لمسار التجربة الفنية للفنانة سحر ضرغام يجد أنها عثرت على حلول لإشكالية تشعر أنها تؤرقها وهي التلقي والتأثير ، فعل جاد يخبرنا عن شخصية دؤوبة البحث والتجريب وصولا إلى تكوين الموضوع الجمالي .

وتابع: سحر ضرغام .. فنانة مثقفة واعية لا تشغلها لغة السوق فموهبتها لا يتحكم فيها غير وجدانها وعقلها واهتماماتها وقناعتها الفكرية ، تدرس موضوعاتها التي تختارها بوعي شديد ثم تحيلها بعيداً عن المباشرة إحالة استعارية أوإيحائية تسمح بالتأويل وبحيز ذاتي للمتلقي ، أعمال سحر ضرغام عامرة بالمشاعر والأفكار والخيال والإبداع والفلسفة ولا تفارقها متعة المشاهدة".

دار الأوبرا قاعة الباب سليم خروجا من الكود صفر مسابقة الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية

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