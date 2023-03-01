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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يجدد تعاقد محمد أبو النصر نجم فريق السلة لمدة 4 مواسم

الأهلي يجدد تعاقد
الأهلي يجدد تعاقد محمد أبو النصر

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة وقع على عقود التجديد مع النادي لمدة 4 مواسم قادمة.

وأوضح أن أبو النصر لم يكن له أي طلبات أو اشتراطات، ووقع على عقود التجديد مباشرة، في ظل كونه أحد أبرز العناصر في الفريق.

وأشاد مدير النشاط الرياضي بما قدمه أبو النصر مع الأهلي على مدى السنوات الماضية، فضلًا عن التزامه داخل وخارج الملعب، ودوره في تتويج الفريق بالعديد من البطولات.

وأضاف أن الاحتفاظ بالعناصر المميزة في كافة الفرق ضروري للغاية من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار ومواصلة المنافسة على كل البطولات خلال الفترة القادمة.

ويستعد المارد الأحمر للعودة من جديد وخوض منافسات المرحلة الثانية من الدور الترتيبي لدوري السوبر حين يواجه غريمه التقليدي الزمالك مساء الإثنين المقبل.
 

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