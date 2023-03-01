تعرف على آخر التطورات بمشروع تطوير كوبرى دمياط التاريخى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، زيارة ميدانية إلى كوبرى دمياط التاريخى للوقوف على آخر التطورات بمشروع تطويره الذى يجرى كمشاركة مجتمعية من شركة مصر لإنتاج الاسمدة " موبكو " ،حيث رافقها خلال الزيارة المهندس محمد صبحى عامر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو..

فيما وقد اطلعت " المحافظ " على مستجدات الموقف بالمشروع الذى تضمن تنفيذ أعمال صيانة لهيكل الكوبرى ومعالجته وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالاساسيات المطلوبة والأنظمة الحديثة هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة..

هذا ويشار إلى أن المحافظة قد سعت منذ سنوات لتطوير الكوبرى واستعادة دوره البارز آنذاك قبل أن يتعرض للاهمال والأعمال التخريبية خلال ثورة يناير ٢٠١١ ،حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة موبكو لتنفيذ تلك الأعمال بمشاركة مجتمعية من الشركة، وفى ضوء ذلك تم إعداد الدراسات المطلوبة ووضع خطة مشتركة لإعادة تأهيل الكوبرى واستعادة مكانته الثقافية والحضارية وتعظيم الاستفادة من الأثر واستغلاله فى تنفيذ مشروع متكامل يعود بالنفع على المحافظة بما يساهم فى تنشيط السياحة وترويجها وتحقيق التنمية بهذا الملف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأجهزة الدولة .

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