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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات خارقة .. موبايلNote 11 بسعر 4700 جنيه

بمواصفات خارقة..موبايلNote
بمواصفات خارقة..موبايلNote 11 بسعر 4700 جنيه

تعد سلسلة شاومي Xiaomi الرائدة من فئة ال Note هي أفضل هواتف أندرويد تم إطلاقها للفئة المتوسطة حتى الآن، ويعد هاتف Redmi Note 11 من أفضل الهواتف الذكية، حيث حقق حققت مبيعات تُقدر بالملايين.

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11

 

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 11، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس  6.43 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وذروة سطوع 700 شمعة، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3 .

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 11، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 680، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر microSD .

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ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 11، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 11، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

 

سعر هاتف شاومي Redmi Note 11

 

يتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11، مقابل سعر يبدأ من 158 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري).

شاومي Redmi Redmi Note 11 مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 Note 11

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