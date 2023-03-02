عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

كشفت دار الإفتاء عن 6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان، حيث تبدأ مع غروب شمس يوم الاثنين المقبل وحتى فجر الثلاثاء السابع من مارس الجاري، ليلة النصف من شعبان، والموعد السنوي لرفع أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى.

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان

وقالت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هناك أعمالاً هي أفضل الأعمال في شعبان، وهي كالتالي:

• التوبة.

• ذكر الله.

• الصيام.

• تلاوة القرآن.

• الصدقات.

• الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ليلة النصف من شعبان .. اعرف موعدها والأدعية المستحبة فيها

ليلة النصف من شعبان 2023.. موعدها و3 سنن تكفر ذنوب عام كامل

إحياء ليلة النصف من شعبان

وفي بيانها كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا بأس بقراءة سورة يس ثلاث مرات عقب صلاة المغرب جهرًا في جماعة؛ فإن ذلك داخل في الأمر بإحياء هذه الليلة، وأمر الذكر على السعة، وتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة ببعض الأعمال الصالحة مع المداومة عليها أمر مشروع ما لم يعتقد فاعلُ ذلك أنه واجب شرعي يأثم تاركه؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا» رواه البخاري، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": [وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك] اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف": [واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين؛ أحدهما: أنه يُستحب إحياؤها جماعةً في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المسجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. والثاني: أنه يُكرَهُ الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يُصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم]. اهـ المراد منه.

وقد ورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَطَّلِعُ الله إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه الطبراني.

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلا كَذَا أَلا كَذَا ...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.

شعبان النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان دار الإفتاء رفع أعمال العباد إحياء ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

موضوعات متعلقة

خالد الجندي : الشرك بالله يحبط الأعمال الصالحة .. فيديو

رسالة للشيطان .. داعية يهاجم أزمة منتصف العمر : انفلات وتردٍ

ليلة النصف من شعبان 2023.. موعدها و3 سنن تكفر ذنوب عام كامل

ذِكر يهون عليك كل مصيبة مهما بلغت .. علي جمعة يكشف عنه

كيف تقوي علاقتك مع القرآن؟ .. 5 أمور من الهدي النبوي يكشفها علي جمعة

ورد الفجر المستجاب .. 4 كلمات نبوية تعدل أجر الذاكرين طوال اليوم

دعاء الثامن من شعبان لتفريج الكرب وسعة الرزق .. أدركه بـ 30 كلمة

بعد التمديد له.. تفاصيل عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم

ترشيحاتنا

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشهر مارس .. عبر هذا الرابط

زلزال عنيف يضرب روسيا

أزمة أوكرانيا تتصدر المناقشات قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

دعاء يوم 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك لسعادة وترزقك الخير كله

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة أثناء تنظيف الأسنان تشير إلى مرض الكبد الدهني |احترس

ببدلة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية|خلي بالك

بتعديل بسيط.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ببرنامج سعودي أيدول

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ