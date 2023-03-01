مؤسسة حياة كريمة تواصل ندواتها التوعوية في كليتيّ هندسة وعلوم طنطا

واصلت كليات جامعة طنطا استضافة ندوات توعوية لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات " التى نظمتها مؤسسة "حياة كريمة " بكليات "الهندسة والعلوم "، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور امجد سالم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عاطف نهال وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.



خلال الندوات تم عرض فيلم وثائقي يوضح كافة أنشطة ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وماتم إنجازه وتنفيذه منها على أرض الواقع، وأيضا المجالات المتاحة للمشاركة فى العمل التطوعي بالمبادرة مع توزيع استمارة تسجيل على الطلاب الراغبين فى الانضمام للمؤسسة.

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