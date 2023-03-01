عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤسسة حياة كريمة تواصل ندواتها التوعوية في كليتيّ هندسة وعلوم طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

واصلت كليات جامعة طنطا استضافة ندوات توعوية لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات " التى نظمتها مؤسسة "حياة كريمة " بكليات "الهندسة والعلوم "، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور امجد سالم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عاطف  نهال وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.

مناقشة 24 بحثا في المؤتمر الدولي العلمي الثاني لكلية الآداب بجامعة طنطا


خلال الندوات تم عرض فيلم وثائقي يوضح كافة أنشطة ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وماتم إنجازه وتنفيذه منها على أرض الواقع، وأيضا المجالات المتاحة للمشاركة فى العمل التطوعي بالمبادرة مع توزيع استمارة تسجيل على الطلاب الراغبين فى الانضمام للمؤسسة.

IMG-20230301-WA0120
IMG-20230301-WA0120
IMG-20230301-WA0116
IMG-20230301-WA0116
IMG-20230301-WA0117
IMG-20230301-WA0117
IMG-20230301-WA0119
IMG-20230301-WA0119
IMG-20230301-WA0118
IMG-20230301-WA0118
جامعة طنطا مبادرة حياة كريمة كليات الهندسة كلية العلوم مشروعات كلية الهندسة الطلاب كلية الاداب الجامعات ندوات توعوية مشروع الجامعة طلاب مشروعات مبادرة حياة كريمة رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

موضوعات متعلقة

رصاصة طائشة.. تنظيف السلاح ينهي حياة طالب جامعي في طنطا| تفاصيل

ترشيحاتنا

أسوأ مأساة للسكك الحديدية.. اليونان تكشف سبب حادث تصادم القطارين

الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.. لماذا يثير التطبيق الصيني“تيك توك” مخاوف الكبار؟

لن تصدق .. هندي يعرض كليته للبيع لسبب غير متوقع

حقيقة وقوع زلزال مدمر ليلة النصف من رمضان.. أزهري يكشف

ثعابين مفزعة في كواليس تصوير بابا المجال وهذا رد فعل باسم سمرة

أفضل ما تتقرب به إلى الله.. الإفتاء تحدد 6 أعمال تفتح الأبواب المغلقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظهر على أسنانك.. علامة تشير إلى إصابتك بمرض خطير في الكبد

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بوصفة اقتصادية

احذر .. نقص الكربوهيدرات في الجسم يصيبك بهذا المرض

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

فيديو

بسبب كلمة.. خناقة سيد عبدالحفيظ والجهاز الفني للداخلية وحكم المباراة.. فيديوجراف

زلازل تركيا المدمرة ليست الأخيرة.. ماذا سيحدث في مارس المقبل؟| "فيديوجراف"

حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي قريبا | فيديو

البانيه رخص 50 جنيها.. ماذا يحدث في سعر الدواجن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ