الخارجية العراقية: دبلوماسيتنا الناجحة مهدت لانفتاح إقليمي ودولي

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن العراق يحصد حالياً ثمار نجاح دبلوماسيته بعد تطوير حكومته لأجندة ذكية سمحت بحدوث انفتاح إقليمي ودولي توج بسلسلة من الزيارات لوفود رفيعة المستوى إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء- إن الحكومة العراقية عملت على تطوير أجندة ذكية ونوعية للسياسة الخارجية، وما نلمسه من استقطاب إيجابي للوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى التي تواصل التدفق إلى بغداد هو تجل لذلك.

وأضاف، أنه خلال 5 أشهر زارت العراق وفود بطابع استراتيجي ثنائي ومتعدد الأطراف ما يعكس الانفتاح الذي يعيشه العراق حالياً والنجاح الكبير لدبلوماسيته التي تجني ثمار عملها المتواصل.