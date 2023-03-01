خبير: اختراع روبوتات تتعامل بمفردها وقت الحروب قد ينتج عنه كوارث

قال محمد عبد الرحمن، الخبير المتخصص في علوم الروبوتات، إن الروباتات القاتلة يتحكم بها الإنسان عن طريق الذكاء الاصطناعى، منوها بأن الاستخدام السيئ لمثل هذه الأدوات الحديثة فى المجال العسكري وعدم الاستخدام الأمثل لها يؤدي إلى كوارث.

وأكد "عبد الرحمن"، خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية "إكسترانيوز"، أن الروبوت لا يتحكم بالإنسان نهائيا، بل الإنسان يتحكم بها فمحرك "الروبوت" يتحكم به الإنسان.

وأضاف خبير الروبوتات، إن الروبوتات تحديدا فى ميدان الحرب تتصرف فى كل الخطوات بدون الرجوع للعنصر البشرى، وتتعامل بمفردها وقت حدوث الحرب، ولكن الإنسان هو الذي يتحكم بالبرنامج المتواجد داخل الروبوتات الحديثة؛ بفعل برمجة الإنسان لها عندما يدخل مدخلات داخل برمجة وآليات الروبوت.

السيناريو الأسوأ

وأشار خبير الروبوتات، إلى أن الاستخدام الصحيح لتقنية الروبوتات تساعدنا فى كثير من المجالات خاصة فى ساحة الحرب ولكن عندما نسيء استخدامها فإننا نتوقع السيناريو الأسوأ منها.

