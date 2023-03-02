أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.2 مليون طن في فبراير، متجاوزة مستوى العام الماضي البالغ 5.05 مليون طن.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات من الحبوب حتى الآن لموسم 2022-2023 تراجعت 26% تقريبًا لتصل إلى 32.3 مليون طن، متأثرة بتراجع الحصاد وصعوبات لوجستية سببها الغزو الروسي.

وشملت الصادرات حتى الآن في موسم يوليو إلى يونيو أكثر من 11.3 مليون طن من القمح و18.6 مليون طن من الذرة وحوالي مليوني طن من الشعير.

وبلغت الصادرات في المرحلة نفسها من الموسم السابق نحو 43.5 مليون طن.

وبعد إغلاق استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعيد فتح ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وفي فبراير المنصرم، ناشدت أوكرانيا الأمم المتحدة وتركيا الضغط على روسيا لوقف عرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية وعدم استخدام الغذاء كسلاح.

ويُعتقد أن إنتاج أوكرانيا الكلي من الحبوب انخفض إلى نحو 54 مليون طن في عام 2022، تراجعًا من 86 مليون طن في عام 2021.

وألقى مسؤولون باللوم في هذا التراجع على الأعمال القتالية في شرق وشمال وجنوب البلاد.