عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.2 مليون طن في فبراير

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.2 مليون طن في فبراير، متجاوزة مستوى العام الماضي البالغ 5.05 مليون طن.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات من الحبوب حتى الآن لموسم 2022-2023 تراجعت 26% تقريبًا لتصل إلى 32.3 مليون طن، متأثرة بتراجع الحصاد وصعوبات لوجستية سببها الغزو الروسي.

وشملت الصادرات حتى الآن في موسم يوليو إلى يونيو  أكثر من 11.3 مليون طن من القمح و18.6 مليون طن من الذرة وحوالي مليوني طن من الشعير. 

وبلغت الصادرات في المرحلة نفسها من الموسم السابق نحو 43.5 مليون طن.

وبعد إغلاق استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعيد فتح ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وفي فبراير المنصرم، ناشدت أوكرانيا الأمم المتحدة وتركيا الضغط على روسيا لوقف عرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية وعدم استخدام الغذاء كسلاح.

ويُعتقد أن إنتاج أوكرانيا الكلي من الحبوب انخفض إلى نحو 54 مليون طن في عام 2022، تراجعًا من 86 مليون طن في عام 2021.

وألقى مسؤولون باللوم في هذا التراجع على الأعمال القتالية في شرق وشمال وجنوب البلاد.

 

الأمم المتحدة وزارة الزراعة 5 مليون طن الصادرات الزراعة روسيا صادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات من إبريل ..الرئيس السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

6 هدايا من الرئيس للمصريين.. برلماني: زيادة الأجور مؤشر قوي لتحسن الاقتصاد

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب بداية من هذا الموعد.. تفاصيل مفاجأة الرئيس للمواطنين

ترشيحاتنا

6 سنن لإحياء ليلة الجمعة الثانية من شعبان.. أبرزها الصلاة على النبي

تحذير عاجل من روسيا بشأن اندلاع الحرب النووية

شرف كبير.. أول تعليق من محمد عدوية بعد مشاركته اليوم أمام الرئيس السيسي

دعاء من 12 كلمة لزوال الفقر .. ردده 5 مرات بعد صلاة العشاء لمدّة 40 يوما

بشرى للمصريين.. زيادة الأجور و15% للمعاشات | اِعرف مرتبك هيبقى كام

كل ما تريد معرفته عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زى بتاعت العربية .. طريقة عمل ساندوتشات كبدة الفراخ

نشرة المرأة والصحة.. علامات حمراء على ظهر محمد صلاح تلفت الأنظار .. قطعة برجر تدخل طفل غرفة العمليات.. تخزين البطاطس بهذه الطريقة يصيب بمرض قاتل

قائمة على برودة فصل الشتاء.. مسابقة تجميد الشعر في كندا.. شاهد

انتبه .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم

فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

عمرو السعيد: مسلسل قصر النيل كان مملا والمشاهدون لم يكملوه.. فيديو

عبر ميناء العريش.. وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المصرية لـ سوريا وتركيا

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ