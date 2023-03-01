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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جمعية مجاهدي سيناء: شمس الإرهاب غربت وهناك إرادة للتنمية.. فيديو

الشيخ عبد الله جهامة
الشيخ عبد الله جهامة

كشف الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، تفاصيل ما كانت عليه الأوضاع في سيناء بعد 2011، مرورًا بمحاربة الإرهاب وبدء أعمال التنمية؛ بعد إنفاق أكثر من 600 مليار على أعمال التنمية بسيناء.

ووجّه جهامة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، الشكر لرئيس هيئة الموانئ نظرًا لما شهده ميناء العريش من أعمال تطوير، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية حقيقية، حاليًا، لتنمية سيناء؛ عقب غروب شمس الإرهاب تمامًا.

وأضاف رئيس جمعية مجاهدي سيناء، مساء اليوم الأربعاء، أنه تفاجأ بالمعدات التي رآها أثناء عملية اصطفاف المعدات التي ستشارك في تنمية شمال سيناء الفترة المقبلة، مناشدًا محافظ شمال سيناء الرفق بالمزارعين الكائنين على الطريق الدائري عند بدء أعمال التنمية.

وأوضح الشيخ عبد الله جهامة، أن سيناء تشهد حالة من البطالة؛ ولابُد من تدشين الكثير من المصانع من أجل توفير فرص العمل لهؤلاء الشباب، مؤكدًا أن أبناء سيناء يرحبون بقدوم الشباب من أجل العمل على تنمية سيناء.

وأكد رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن برميل زيت الزيتون أغلى من برميل البترول؛ وهو نوع من الزراعات التي تتميز بها الأراضي في سيناء؛ ويمكن زيادة رقعته الزراعية الفترة المقبلة.

ولفت جهامة، إلى أن سيناء كتاب مفتوح للقيادة السياسية، مؤكدًا أن كل قبائل سيناء اشتركت في محاربة الإرهاب مع القوات المُسلحة؛ واستشهد من أبنائها الكثير؛ مُذكّرًا بالجرم الذي استهدف مسجد الروضة، وأسفر عن عشرات الشهداء.

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