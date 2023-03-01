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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القبائل العربية : سيناء اللي هتحل مشاكل مصر | فيديو

إبراهيم رفيع
إبراهيم رفيع

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة خاصة للحديث مع أهالى سيناء، عن مشروعات التنمية التى حدثت فى أرض الفيروز.

وقال إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء، إن هناك إرادة حقيقية لـ تنمية سيناء، و الدولة لم تبخل فى يوم بتنمية سيناء.

وأضاف خلال حواره، برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سيناء بها الآن 8 جامعات منهم 3 جامعات حكومية و 5 أهلية، وأن ذلك أسعد الجميع .

ولفت إلى أن الدولة قامت برفع كفاءة 151 مدرسة، وأنه فى الفترة المقبلة سيكون هناك تخطيط شامل لـ سيناء، وأن ما يحدث فى سيناء يخدم الجميع.

وأشار إلى أن سيناء كنز لم تفتح، وأن سيناء أرض بكر، تحتاج لـ إرادة حقيقية للعمل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل فى سيناء وبعد ذلك يعلن، ولم يحدث مثل الماضي يتم الإعلان دون العمل.

وأوضح أن هناك إنجازات حقيقية تتم فى سيناء، و الجميع فخور بما يحدث، وأن سيناء هي اللي هتحل مشاكل مصر.

 

أحمد موسى أهالي سيناء التنمية القبائل العربية صدى البلد

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