القبائل العربية تطالب بتوطين 20 مليون سيناوي بأرض الفيروز وتوسيع الرقعة الزراعية

قال الشيخ إبراهيم رفيع، نائب رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء، إنه لم تكن هناك إرادة حقيقية سابقًا من أجل تنمية سيناء؛ وهو الأمر الذي اختلف حاليًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب رفيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، بتوطين حوالي 20 مليون مواطن في سيناء؛ بعدما شهدته سيناء من عمليات تنموية في المجالات الصناعية والزراعية.

وأضاف نائب رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء، أن سيناء كنز لم يُفتح بعد، وبمثابة أرض بكر.

وأوضح الشيخ إبراهيم رفيع، أن أهالي سيناء بدأوا العودة إلى منازلهم مرة أخرى، مطالبًا بتسهيل الإجراءات الأمنية الخاصة بعودة المواطنين عبر الأنفاق الرابطة شرق سيناء بغربها، وعمل مخطط عمراني بتوسع أفقي؛ من أجل توطين الملايين على أرض سيناء، وزيادة الرقعة الزراعية.

وأكد رفيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدي البلد»، أن معركة التنمية بدأت باصطفاف المعدات؛ وهي بمثابة رسالة من الرئيس السيسي يقصد بها شحذ الهمم؛ من أجل وقوف الجميع على قلب رجل واحد.