إنشاء مشروعات بقطاعي "الشرب والصرف الصحي" بتكلفة 6 مليارات جنيه بالمنيا.. صور

شهدت محافظة المنيا إنشاء عدة مشروعات بقطاعي مياة الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022.

ففي قطاع مياة الشرب تم إنشاء 591 مشروع بإجمالي تكلفة 2.249 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ 574 مشروع بقطاع مياه الشـرب بإجمالي تكلفة 1.990.5 مليار.

كما يجري تنفيذ 17 مشروع بقطاع مياه الشرب بإجمالي تكلفة 258.5 مليون جنيه .

تضم المشروعات التي تم تنفيذها 10 مشروعات محطات مياه شرب هي محطة مياه شرب ديرمواس وشبكاتها ، توسعات محطة مياه شرب بني مزار ، محطة مياه شرب ابشادات ، توسعات محطة مياه شرب معصرة ملوي ، محطة مياه نقالي بني عامر ، محطة مياه نقالي بني حسن الشروق ، محطة مياه شرب ابوقرقاص بطاقة 102 الف م3/يوم ( تم افتتاحها رئاسياً ) ، محطة مياه الفرجاني 8.5 الف م3/يوم ، محطة مياه أبا البلد ، توسعات محطة مياه سمالوط بطاقة 68 الف م3/يوم ) .

جاري العمل بمشروعين محطات مياه الشرب : (توسعات محطة مياه مطاي ، إنشاء محطة مياه ساقولا )

وفي قطاع الصرف الصحي تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022 قطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 57 مشروع بإجمالي تكلفة 3.850 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ 33 مشروع محطات معالجة + رفع بقطاع الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 1.787 مليار جنيه منها تنفيذ 4 مشروعات محطات معالجة صرف صحى : (محطة معالجة صرف صحي المنيا بطاقة 90 الف م3/يوم ، محطة معالجة صرف صحي البرجاية (6 الف م3/يوم) ، محطة معالجة صرف صحي دير العذراء 7.5 الف م3/يوم ، محطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان 6 الف م3/يوم .

كما يجري تنفيذ 26 مشروع بقطاع الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 2.063 مليار جنيه.



مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا