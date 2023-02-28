المنيا .. الجامعة الأهلية تعمل بكامل طاقتها العام القادم

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا على بدء جامعة المنيا الأهلية العمل بكامل طاقتها اعتباراً من العام الدراسي القادم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي، للعمل بأحدث النظم العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات الجامعات الذكية، والانتهاء من اللوائح الدراسية ببرامجها، وتبني اللوائح القياسية للجامعة المنظمة للعمل ببرامج الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتطبيق أحدث اللوائح للعمل بالبرامج الهندسية، والحاسبات ونظم المعلومات، والعلاج الطبيعي، تمهيداً لعرضها علي اللجان المختصة للاعتماد .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور السادة عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وناقش المجلس القواعد المنظمة لأعمال الكنترولات وتحسين الأداء ورفع كفاءته من خلال عدم ازدواج عمل عضو هيئة التدريس في أكثر من كنترول وفقاً لمعايير الاختيار، وضماناً لتطوير الأداء وسرعة إعلان النتائج وحسن قياس مخرجات العملية التعليمية.