صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1938 حالة في قرية دروة بملوي

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دروة التابعة لمركز ملوى خلال يومي 27 و 28 من فبراير الماضي ، حيث تم الكشف الطبي على 1938 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 329 حالة جراحة ، 540 حالة أطفال ، 317 باطنة ، 125 نساء ، 103 اسنان ، 213 جلدية ، و 212 أنف و أذن ، و99 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 138 مترددا ، و 7 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 103 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 12 حالة بعيادة الاسنان ، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 101 مترددا ، وذلك من خلال 10 عيادات متنقلة .