عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 2 طن أعلاف داخل مخزنين في المنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

بقرار جمهوري .. الدكتور عصام الدين فرحات رئيسًا لجامعة المنيا

جامعة المنيا تصرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بمناسبة شهر رمضان

قال رئيس المركز تاج جلال إن الحملات أسفرت عن ضبط مخزنين والتحفظ على 2 طن أعلاف بدون فواتير، كما تم طرح 6 أطنان أرز ومكرونة وزيت بمعرض السلع الغذائية "أهلاً رمضان " بـ (شارع الجمهورية) بالمركز، بهدف البيع بسعر مخفض لمحاربة الغلاء والقضاء على احتكار المواد الغذائية.

شدد رئيس المركز على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.
 

المنيا محافظ المنيا الوحده المحلية مركز ابوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

موضوعات متعلقة

بقرار جمهوري .. الدكتور عصام الدين فرحات رئيسًا لجامعة المنيا

ترشيحاتنا

اليوم.. إقامة التدريبات الرسمية استعدادا للبطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية

الحكومة :زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

تعديل قرار تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية 86 مرة خلال 24 ساعة

مجلس الوزراء يخصص أراضي بسوهاج وبني سويف للمنفعة العامة

في اليوم العالمي للحماية المدنية.. تكريم الضباط وأسر الشهداء والمصابين| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

تحذير عاجل من حقنة البرد .. اعرف أضرارها

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

فيديو

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ