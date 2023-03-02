بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة في البطولة العربية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن الفرق التي ستشارك في البطولة العربيه والتي ستقام في السعودية .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاتحاد المصري ارسل خطاب للاتحاد العربي بمشاركه الزمالك باعتباره بطل الدوري المصري بالاضافه لفريق طلائع الجيش كونه احتل المركز الرابع في الدوري المصري الموسم الماضي

واضاف شوبير أن مالك بيراميدز ارسل خطاب رسمي للاتحاد المطالبه بحقه في المشاركه في البطوله العربيه كونه وصيف الدوري وينتظر رد الاتحاد بشأن امكانيه المشاركه في البطوله العربيه وفقا اللوائح المصرية

وتابع أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتي الآن بشأن مشاركه بيراميدز من عدمه