مفاجآت صادمة..خطيب البلوجر سارة يرد على هروبه من الزواج منها.. تفاصيل

ضجة كبيرة أثيرت مؤخرًا بسبب قضية البلوجر سارة محمد ، بعدما تعرضت لحادث إطلاق نيران هى وخطيبها مما أدى إلي فقدان حاسة بصرها و تعاطف النشطاء معها .



والتقت الإعلامية نهال طايل من خلال برنامجها “تفاصيل ” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد 2” ،بأسرة خطيب البلوجر سارة بعد اتهامه بتركها بعد فقدان بصرها ليكشف لنا عن تفاصيل الحادث وماحدث بعده ، كما تطرق الحديث حول الحديث حول حقيقة بعده عن خطيبته .

خطيب البلوجر سارة يرد على هروبه من زواجها



فى البداية ، أكد مصطفى خطيب البلوجر سارة، انه خلال الفترة الأخيرة ظهرت الأقاويل الكثيرة بأنه ترك سارة بعد الحادث، معلقا “انا مظلوم وسمعت إن أنا مروحتلهاش وإن أنا ندل”.

وقال مصطفى خطيب البلوجر سارة “أنه من يوم الحادث بحاول اتواصل معاها بس اهلها رافضين، وروحتلها المستشفى تالت يوم من الحادث وقولتلها مش هسيبك”.

وقال خطيب البلوجر سارة، أن والدتها بتقول لسارة، أنني مبروحلهاش، واني سايبها، رغم انه في المستشفى أكدت لسارة وقولتها اني متمسك بيها وهكمل حياتي معاها".

كانت رافضاني

وأشار مصطفى خطيب البلوجر سارة “والدة خطيبتى من البداية كانت رافضاني وكانت تتمنى لابنتها شخص ماديا أفضل، وكان يتقدم اكثر من شخص لخطبة سارة، ولكنها كانت ترفض”.

عرضت شقتي للبيع بعد الحادث لتوفير نفقات علاجها

أكد مصطفى خطيب البلوجر سارة، أنه عرض شقته للبيع بعد الحادث مباشرة لتوفير نفقات علاجها، مشيرا إلى أن “حياته اتدمرت بعد ما سارة بعدت عنه”.



وقال خطيب البلوجر سارة، "حبيتها وهفضل أحبها، وحبيت فيها صراحتها، والكلام ده مش عند حد كتير، وهي على طول صريحة، وبتتكلم في الصح حتى لو على أهلها".

ووجّه مصطفى خطيب البلوجر سارة، رسالة مؤثرة لخطيبته قائلاً “أنا بحبك وهفضل جنبك، ومهما حصل والكلام الى بيوصلك اني مزورتكيش وانى عايش حياتي بشكل كامل ده كدب”.

واستكمل خطيب البلوجر سارة، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، رسالته قائلًا “انتى عارفة إن والدتك مش عايزانا نكمل مع بعض، وعايزانا نبعد عن بعض”.

فقدت بصرها .. كلام مؤثر من خطيب البلوجر سارة بعد الحاد

وأكد مصطفى خطيب البلوجر سارة “انا ماليش مشاكل مع اي حد نهائيا واللى عمل الحادثة كانوا عايزين يسرقوا العربية وهما متخصصين في سرقة العربيات، حتى أني موقفتش لما خدت الطلقة وملحقوش انهم يطلعوا قدامي أو يوقفوني”.

وقال مصطفى خطيب البلوجر سارة، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل"،"انا كنت بتابع مع والد سارة الوضع، مؤكدا "زرت سارة في المستشفى بعد 3 أيام، ولما روحتلها والدتها كانت قايلالها انى مبروحلهاش واني سبتها".

وتابع خطيب البلوجر سارة، أن “ أول فرصة اروج المستشفى روحت وطمنتها انى جنبها وقالت للعائلة انها متأكدة اني مش هسيبها، وهي قالتلي انها كانت عايزة تطمن عليا وكانت بتحط ايديها على وشي عشان تطمن عليا”

صعبت عليا جدا

وأشار مصطفى خطيب البلوجر سارة إلى أن “الموضوع سبب صدمة كبيرة لي لأنه لو مرة يحصل معايا كدة”، مؤكدا عندما رأيت سارة بهذا الوضع صعبت عليا جدا لانها أكثر انسانة بحبها".

خطيب البوجر سارة يكشف مفاجآت وتفاصيل مرعبة عن الحادث

كشف مصطفى خطيب البلوجر سارة، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له هو وخطيبته، أن يوم الحادث كنت في خروجة معها، وعند تواجدنا بمنطقة كوبري أبو الخير بالقرب من محطة الرمل، وقع الحادث.

وقال مصطفى خطيب البلوجر سارة، أن السيارة توقفت، لأن سارة كانت تشعر بالتعب، وفوجئت بسارة تصرخ وتقول “خد بالك”.

وتابع خطيب البلوجر سارة، أنه فوجئت بشخص يحمل بندقية، وقام بأطلاق الرصاص، وكان وجه سارة أمام البندقية بشكل مباشر.

قلتها انى مش هسيبك

وأشار مصطف خطيب البوجر سارة، أنه “قمت بالتحرك على أقرب بنزينة واستنجدت بالناس وجالي اخويا واصحابي وتم نقلنا على مستشفى العامرية، وركبت معاها عربية الاسعاف ومسكت ايديها وقلتها انى مش هسيبك وقالتي انها بتحبني وعمرها ما حبت حد غيري”.

أنا واثق فيكي ومن اللي جواكي ليا

وتابع خطيب البلوجر سارة، “أنا مش هسيبك لحد ما تكوني أاحسن واحدة في الدنيا وأنا واثق فيكي ومن اللى جواكي ليا”.

حالتها صعبة

وأشار خطيب البوجر سارة، إلى أنه بعد تعرضه وسارة لحادث، الضباط أخدوه ليدلي بأقواله، وسارة كانت حالتها صعبة، وأنه ينتظر معرفة من قام بالهجوم عليهما وما السبب.



كما أكد والد مصطفى خطيب البلوجر سارة، أنه منعا للمشاكل، قام مصطفى بشراء الأجهزة الكهربائية، وكان جاهزا اللزواج، ولكن كان هناك تعنت ورفض من والدها ووالدتها.

وقال والد مصطفى، أنه اكدت لوالد سارة، أنه أتمنى شفاء سارة، وكان لدينا اصرار أن يتم الزواج.

وعلى نفس السياق ،أكدت والدة مصطفى، خطيب البلوجر سارة، “أشعر أنني في كارثة كبرى”، مشيرة “سارة كانت عزيزة عليا، وكانت بمثابة بنتي اللي مخلفتهاش”.

وقالت والدة مصطفى، عندما ذهبت إلى المستشفى للاطمئنان على سارة، ورأيت الوضع الصعب لها أغمى عليا وركبولي محاليل”.

وتابعت والدة مصطفى خطيب البلوجر سارة، “يوم الحادث ابني اتصل بي واستنجد وقال أن هناك من هاجمه هو وخطيبته من أجل سرقتهم”.

ودخلت والدة مصطفى في حالة بكاء على الهواء، قائلة “سارة حالتها صعبة وصعبانة عليا، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كدة”.

واستكملت والدة مصطفى تصريحاتها قائلة “بتصل بوالدة سارة، ولكن فوجئت بهجومها عليا وقولها أنه لو روحت عشان أشوف سارة هتعمل مجزرة”.

كتب الكتاب والزواج

وتابع والد مصطفى خطيب البلوجر سارة، أن “احنا مش رافضين نكتب الكتاب، ولكن نرغب في أن تعبر سارة تلك المحنة، وبعدها يتم كتب الكتاب والزواج”.



فيما أكد المحامي عبد الفتاح كمال، أنه نتيجة جهود الداخلية ، تم الكشف عن تشكيل عصابي قام بسرقة سيارة ربع نقل، ويقوم بافعال إجرامية من خلالها، مشيرا إلى أن الحادث الذي تم مع مصطفى خطيب البلوجر سارة ،أنهم حاولوا أن يوقفوه، وعندما بدأ يتحرك اطلقوا عليه خرطوش وللأسف خطيبته كانت في مواجهة الخرطوش مما تسبب في إصابتها بشكل بالغ وخطير.

وقال عبد الفتاح كمال، أن مصطفى لو تم اصابته ،وكان في المستشفى كانت سارة ستكون مجبرة أن تكشف عن المتسبب في هذا الحادث، مثلما فعل مصطفى،الذي كان لديه إصرار لسرعة ضبط الجناه.

وتابع ان “مصطفى كان بيروح الصبح النيابة وبيروح الساعة 4 الفجر، وفي يوم مشيناه بدري عشان يروح لسارة المستشفى” .

وأشارعبد الفتاح كمال إلى أن مصطفى لم يمتنع بأرادته عن زيارة سارة في المستشفى، خاصة أن سارة بعد العملية الجراحية كانت في حاجة لراحة تامة.

اعمارهم ما بين 21 و 22 سنة

واستكمل المحامي عبد الفتاح كمال تصريحاته قائلا “الجناه يواجهون سجن مؤبد أو مشدد، إضافة إلى الجرائم الأخرى، خاصة أن اعمارهم ما بين 21 و 22 سنة”.



فيما كشف أصدقاء مصطفى خطيب البلوجر سارة، عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له البلوجر سارة وخطيبها، أنه منذ بداية الحادث، كنا متواجدين مع مصطفى وسارة، بعد وقوع الحادث، معلقين “لقينا مصطفى وسارة على الأرض جنب العربية، وكان رابط رأسها بقطعة كبيرة من القماش”.

وقالوا أنه بعد دخول سارة ومصطفى للمستشفى، قام مصطفى بالجلوس على كرسي متحرك بجوارها، وظل ممسكا بيدها.

وتابعوا، أنه عندما قام مصطفى بالإدلاء بشهادته أمام المباحث كنا متواجدين معه، واخبرناه أن الأطباء أكدوا أن نسبة نجاح العملية الجراحية لسارة لن تتعدى 20%.

يتابع بشكل دائم، حالة سارة

وأشاروا إلى أن مصطفى كان يتابع بشكل دائم، حالة سارة، وكان دائما يقول أنه كان يتمنى أن يبتعد.