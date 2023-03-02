موقف الزمالك من التعاقد مع لاعب الأهلي وحسم أمر رحيل فيريرا.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي خارج حسابات نادي الزمالك، مشيرا إلى أن أحاديث وكلاء اللاعبين كثيرة في الفترة الماضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مجلس إدارة الزمالك لن يتخذ أي قرارات في الفترة المقبلة وسيقوم بتسيير الأعمال فقط".

موقف فيريرا من الرحيل

وأضاف: "استبعد رحيل جوسفالدو فيريرا عن منصب المدير الفني لفريق الزمالك، وأعتقد أنه مستمر لنهاية الموسم".

وواصل: "الزمالك لديه لاعبين مميزين ومنهم سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، ويجب أن يتم التجديد لهم خلال المرحلة القادمة، والاحتفاظ بهم لسنوات".