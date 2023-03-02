رغم أهميتها.. الخطيب يؤجل جلسته مع كولر لهذا السبب

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر تأجيل جلسته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عقب مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز لحين إشعار أخر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر على تأجيل عقد أى جلسات مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق وذلك من أجل الاستفسار عن أسباب تراجع النتائج وتكرار بعض الأخطاء".

موقف الخطيب من لقاء كولر

وتابع:"رئيس الأهلي فضل تأجيل عقد أى جلسة مع المدير الفنى لما بعد المواجهة الهامة والحاسمة يوم السبت المقبل أمام القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا، فى ظل ضيق الوقت خلال الفترة الحالية".

وأضاف:"هناك عدم ارتياح داخل القلعة الحمراء بسبب عدم ثبات مستوى الفريق فى عدد كبير من المباريات ووجود أخطاء متكررة".