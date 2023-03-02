غرامة مالية ضخمة على لاعب الأهلي.. السبب مفاجأة

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تغريم عبد الرحمن رشدان لاعب الفريق الصاعد ومنتخب مصر للشباب مالياً بسبب ما بدر منه في حق محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب في البطولة الإفريقية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" قرر النادي الأهلي تغريم عبد الرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب مبلغ 200 ألف جنيه بسبب مشاجرته مع محمود جابر المدير الفني أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد شكوى جابر لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي".

وتابع:" الأهلي لم يعجبه تصرف عبدالرحمن رشدان مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب لذلك قام بتوقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب".