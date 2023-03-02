طعنة في الرقبة.. تفاصيل مقتل فرارجي داخل محله بالبدرشين

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل فرارجي بمدينة البدرشين بعد تلقيه طعنة نافذة في الرقبة من شاب آخر.

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد اسباب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي عبد التواب.م.ا، مصاب بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وقام بطعنه طعنة نافذة أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهم.