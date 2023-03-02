عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الاتصال المرئي مساء الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تسيطر على كل قطاعات الجبهة.

وجاءت كلمة الرئيس الأوكراني بعد ساعات فقط من إعلان القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مدينة باخموت الرئيسية في شرق البلاد التي تستهدفها القوات الموالية لموسكو بهجمات مكثفة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده "تجاوزت أصعب شتاء في تاريخها" شهد قصفًا روسياً مكثفاً أغرق ملايين الأشخاص في الظلام، فيما أفاد الجيش الروسي عن صدّ هجوم "مكثّف" بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

قرار عاجل من الصين بشأن الصراع الروسي مع أوكرانيا

روسيا تعلن شرطا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا

وأوضح الجيش الروسي أنّه تمّ تحييد جميع الطائرات الأوكرانية العشر التي تمّ إرسالها إلى شبه الجزيرة. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتحدّث فيه موسكو عن هجوم بطائرات مسيّرة.

وذكر كوليبا أن"الجو كان باردًا ومظلمًا، لكننا لم نرضخ"، مضيفًا أن "أوكرانيا هزمت رعب الشتاء"، بعد أكثر بقليل من عام على بدء الغزو الروسي.

واعتبر أنّ الاتحاد الأوروبي "كسب أيضاً" لأنّه "لم يتجمّد بدون الغاز الروسي" الخاضع للعقوبات. وكانت روسيا، التي تعدّ أحد المورّدين الرئيسيين للغاز لأوروبا قد أعلنت تنبؤّات كارثية في حال انقطاع إمداداتها.

وتابع كوليبا: "وقف شركاؤنا إلى جانبنا وقدموا لنا يد العون"، مضيفاً: "ما زال الطريق نحو النصر النهائي طويلاً، لكننا نعرف بالفعل كيف ننتصر".

من جهته، تمنّى الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع أوليكسيتش دانيلوف للمواطنين "أول يوم سعيد في الربيع الأوكراني"، وتساءل "إذن، هل تمكّنوا من تجميدنا؟".

قصف روسي

وشهد فصل الشتاء في أوكرانيا سلسلة طويلة من القصف الروسي باستخدام الصواريخ والمسيرات المتفجّرة التي طالت منشآت للطاقة ما تسبّب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي والتدفئة والمياه بشكل منتظم.

وأجبر القصف الروسي الشركة الأوكرانية الوطنية المشغّلة "أوكرينيرجو" على مواصلة الإمداد بشكل متقطّع، في الوقت الذي انشغلت فيه خدمات الطوارئ الأوكرانية في إصلاح المنشآت المتضرّرة.

أمريكا: الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي اليوم بقرار من هذا الشخص

قاتل وإرهابي.. بيان شديد اللهجة من أوكرانيا في الذكرى الأولى للقصف الروسي

وبقي ملايين الأشخاص، بما في ذلك في كييف وغيرها من المدن الكبرى، من دون تدفئة في درجات حرارة منخفضة.

وقام حلفاء كييف الغربيون بتزويدها تدريجياً بأنظمة دفاع جوي بينما قلّلت روسيا من وتيرة هذه الهجمات.

وأكدت "أوكرينيرجو" الأربعاء، أنّ نظام الكهرباء الأوكراني لم يتعرّض لأضرار منذ 18 يوماً.

من جهته، أعلن الجيش الروسي الأربعاء صدّ هجوم "مكثّف" بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014 وحيث يتمركز أسطولها في البحر الأسود فيما تستخدمها كقاعدة خلفية لهجومها في أوكرانيا. وهذه ليست المرة الأولى التي
 

زيلينسكي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

موضوعات متعلقة

أمريكا: الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي اليوم بقرار من هذا الشخص

قاتل وإرهابي.. بيان شديد اللهجة من أوكرانيا في الذكرى الأولى للقصف الروسي

قرار عاجل من الصين بشأن الصراع الروسي مع أوكرانيا

روسيا تعلن شرطا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

أيام رفع الأعمال الى الله.. ليست فى ليلة النصف من شعبان فقط

طبيب مصري ينجح في إنقاذ حياة طفلة سودانية بجراحة نادرة.. تفاصيل

رغم أهميتها.. الخطيب يؤجل جلسته مع كولر لهذا السبب

موقف غريب يضع كولر في ورطة مع مجلس إدارة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك بـ طريقة عمل خبز الجبنة| مذاق لا يقاوم

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب.. وفقدنا الأمل لحد كبير |حوار

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ