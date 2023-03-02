بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الاتصال المرئي مساء الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تسيطر على كل قطاعات الجبهة.

وجاءت كلمة الرئيس الأوكراني بعد ساعات فقط من إعلان القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مدينة باخموت الرئيسية في شرق البلاد التي تستهدفها القوات الموالية لموسكو بهجمات مكثفة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده "تجاوزت أصعب شتاء في تاريخها" شهد قصفًا روسياً مكثفاً أغرق ملايين الأشخاص في الظلام، فيما أفاد الجيش الروسي عن صدّ هجوم "مكثّف" بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

وأوضح الجيش الروسي أنّه تمّ تحييد جميع الطائرات الأوكرانية العشر التي تمّ إرسالها إلى شبه الجزيرة. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتحدّث فيه موسكو عن هجوم بطائرات مسيّرة.

وذكر كوليبا أن"الجو كان باردًا ومظلمًا، لكننا لم نرضخ"، مضيفًا أن "أوكرانيا هزمت رعب الشتاء"، بعد أكثر بقليل من عام على بدء الغزو الروسي.

واعتبر أنّ الاتحاد الأوروبي "كسب أيضاً" لأنّه "لم يتجمّد بدون الغاز الروسي" الخاضع للعقوبات. وكانت روسيا، التي تعدّ أحد المورّدين الرئيسيين للغاز لأوروبا قد أعلنت تنبؤّات كارثية في حال انقطاع إمداداتها.

وتابع كوليبا: "وقف شركاؤنا إلى جانبنا وقدموا لنا يد العون"، مضيفاً: "ما زال الطريق نحو النصر النهائي طويلاً، لكننا نعرف بالفعل كيف ننتصر".

من جهته، تمنّى الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع أوليكسيتش دانيلوف للمواطنين "أول يوم سعيد في الربيع الأوكراني"، وتساءل "إذن، هل تمكّنوا من تجميدنا؟".

قصف روسي

وشهد فصل الشتاء في أوكرانيا سلسلة طويلة من القصف الروسي باستخدام الصواريخ والمسيرات المتفجّرة التي طالت منشآت للطاقة ما تسبّب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي والتدفئة والمياه بشكل منتظم.

وأجبر القصف الروسي الشركة الأوكرانية الوطنية المشغّلة "أوكرينيرجو" على مواصلة الإمداد بشكل متقطّع، في الوقت الذي انشغلت فيه خدمات الطوارئ الأوكرانية في إصلاح المنشآت المتضرّرة.

وبقي ملايين الأشخاص، بما في ذلك في كييف وغيرها من المدن الكبرى، من دون تدفئة في درجات حرارة منخفضة.

وقام حلفاء كييف الغربيون بتزويدها تدريجياً بأنظمة دفاع جوي بينما قلّلت روسيا من وتيرة هذه الهجمات.

وأكدت "أوكرينيرجو" الأربعاء، أنّ نظام الكهرباء الأوكراني لم يتعرّض لأضرار منذ 18 يوماً.

من جهته، أعلن الجيش الروسي الأربعاء صدّ هجوم "مكثّف" بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014 وحيث يتمركز أسطولها في البحر الأسود فيما تستخدمها كقاعدة خلفية لهجومها في أوكرانيا. وهذه ليست المرة الأولى التي

