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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. اعتقال رجل حاول إدخال عبوة ناسفة إلى طائرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية، يوم الأربعاء، اعتقال رجل حاول إدخال عبوة ناسفة إلى طائرة، الإثنين الماضي.

وكان من المقرر أن يسافر المتهم مارك مافلي (40 عاما)، من مطار "ليهاي فالي" الدولي، إلى سانفورد بولاية فلوريدا، على متن طائرة تابعة لشركة Allegiant Air.

تفاصيل الحادث

وتمكن ضابط في إدارة أمن النقل الأمريكية من اكتشاف خلال "عملية فحص روتينية"، عبوة دائرية بها فتيلان ومسحوقا، مخبأة في بطانة حقيبة مارك مافلي، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن الشكوى الجنائية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت إدارة أمن النقل الأمريكي، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، إن "سلطات المطار أخلت المنطقة المجاورة، واستدعت مكتب التحقيقات الفيدرالي وفنيي إنفاذ القانون المحليين، الذين أكدوا أن ما عُثر عليه في الحقيبة هو عبوة ناسفة".

وبحسب الشكوى الجنائية، يُشتبه في أن المسحوق عبارة عن خليط من مسحوق الفلاش والحبيبات الداكنة التي تستخدم في الألعاب النارية التجارية.

كما احتوت الحقيبة على "علبة من البيوتان، وولاعة ، وأنبوب به بقايا مسحوق أبيض، ومثقاب لاسلكي ببطاريات لاسلكية، ومنفذين GFCI مثبتين بشريط أسود.

وقال ممثلو الادعاء إن الكاميرات الأمنية أظهرت مافلي وهو يغادر المطار بعد أن استدعاه النظام العام في المطار للحضور إلى مكتب الأمن. ولاحقا اعتقله مكتب التحقيقات في مقر إقامته، ليل الإثنين.

ويواجه مافلي تهمتي حيازة متفجرات في مطار، وحيازة أو محاولة وضع عبوة ناسفة أو حارقة على متن طائرة. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة بعد ظهر الخميس.

وشهدت المطارات الأمريكية، خلال الأعوام الأخيرة، ارتفاعًا في عدد محاولات ركاب نقل أسلحة خلال السفر.

وفي عام 2022، ضبطت إدارة أمن المواصلات، "عددا قياسيا" من الأسلحة النارية عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات، بزيادة قدرها 10% تقريبًا عن عام 2021.

وقالت المتحدثة باسم إدارة أمن النقل، ليزا فاربستين، إنه "تم اكتشاف ما يقرب من 900 قطعة سلاح ناري في حقائب يد حتى الآن هذا العام عند نقاط التفتيش الأمنية التابعة لإدارة أمن النقل".

 

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