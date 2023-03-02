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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع منظومة المتغيرات المكانية

محافظ أسيوط يترأس
محافظ أسيوط يترأس إجتماع منظومة المتغيرات المكانية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاجتماع الدوري لمناقشة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة بجميع مراكز وأحياء المحافظة  خاصة أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للري.

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

 

وتابع محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية والإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات في تطبيق المتغيرات المكانية ورصد أية تعديات في مهدها بالتنسيق مع المساحة العسكرية وكافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

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وأكد المحافظ على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات يتم رصدها أولًا بأول مشيرًا إلي متابعته المستمرة للمنظومة في كافة المدن والمراكز والإجراءات المنفذة في رصد المخالفات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري مع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والازالات الفورية للمخالفات.

 


وكلف اللواء عصام سعد كل من نائبه والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف على سير عمل المنظومة وإزالة التعديات بالمراكز والأحياء وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف في سرعة تنفيذ قرارات الازالة ومحاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

 


وطالب المحافظ مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني وضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المراكز ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلي التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها مؤكدًا أن المسئولية مشتركة بين الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات في رصد أي متغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها مشدداً على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة.

 


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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