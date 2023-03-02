كلاسيكو الأرض.. 17 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، اليوم الخميس، على معلب سانتياجو برنانبيو، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.
وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساء “بتوقيت القاهرة”، الحادية عشر مساء “بتوقيت مكة ”المكرمة".
القنوات الناقلة لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة:
- SSC1 HD
- Shahid VIP
- Sport 1 Hungary
- TVE La 1 HD
- Digi Sport 1 HD Romania
- Sport 2 Czechia
- L'Equipe TV
- Tivibu Spor 1 HD
- TVP Sport HD
- Match Football 2
- Cosmote Sport 3 HD
- Ziggo Sport Select HD
- Sportdigital
- Match TV
- M. Liga de Campeones
- Arena Sport 6 HD Croatia
- Arena Sport 1 HD Premium Serbia
وتعد مواجهة اليوم ثأرية لفريق ريال مدريد، حيث خسر الملكي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-1، في شهر يناير الماضي، بالمملكة العربية السعودية.
في المقابل يطمح فريق برشلونة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، تسهل من مهمته في لقاء الإياب في على ملعب “كامب نو”، يوم 5 أبريل المقبل.
ويعاني فريق برشلونة من غيابات مؤثرة، حيث يفقد خدمات بيدري وعثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي.