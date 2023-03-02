لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيره الصيني على هامش اجتماع مجموعة العشرين

التقى وزير الخارجية الصيني، تشين جانج اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول مع الوزير الصيني بعد توليه منصبه الجديد.

وبحث وزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الصيني تشين جانج، على هامش قمة مجموعة العشرين الوضع في أوكرانيا وموقف بكين من التسوية السياسية.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال لقائه لنظيره الصيني، "واثقون من أن تعاوننا سيضمن الاستمرارية والتقدم في كل المجالات".

واجتمع وزراء خارجية أكبر الدول اقتصادياً في العالم في عاصمة الهند نيودلهي اليوم الخميس، مما يمهد الطريق لاختبار كبير في الدبلوماسية الهندية في الوقت الذي تحاول فيه التغلب على التوترات بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويلتقي وزير الخارجية الهندي ، سوبراهمانام جايشانكار، بنظرائه الأمريكي والصيني والروسي اليوم في الاجتماع الوزاري الثاني رفيع المستوى تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين (G20) هذا العام، على أمل إيجاد أرضية مشتركة كافية لإلقاء بيان مشترك، في نهاية القمة، بحسب ما نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زعماء العالم إلى إيجاد "أرضية مشتركة" بشأن القضايا الخلافية، مشيراً خلال افتتاح اجتماعات وزراء خارجية "مجموعة العشرين"، إلى أن "الحوكمة العالمية فشلت".

وقال مودي في كلمة مسجلة تم بثها قبل الجلسة الأولى للاجتماعات في نيودلهي، إن "تجربة السنوات القليلة الماضية، الأزمة المالية والتغير المناخي والجائحة والإرهاب والحروب، تُظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد فشلت".

وشدد مودي على أنه "يجب أن لا نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها معاً، أن تعيق تلك القضايا التي يمكن أن نحلها مع بعضنا البعض".

وتجد الهند نفسها في موقف صعب، فمن جهة هي تشارك الدول الغربية مخاوفها بشأن الصين، ومن جهة ثانية هي مستورد رئيسي للأسلحة الروسية، كما أنها زادت من وارداتها من النفط الروسي.