ينافسان iPhone.. أحدث هاتفين من شاومي بمواصفات خيالية

كشفت شركة شاومي الصينية الرائدة عن أحدث هاتفين رائدين لها Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro في مؤتمر MWC المنعقد ببرشلونة منذ أيام قليلة ، ويذكر أن الهاتفين الرائدين يدخلان في منافسة مع هواتف شركة آبل الأمريكية الرائدة iPhone حيث يعملان بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2 وكاميرات Leica الجبارة التي تشعرك بأنك تلتقط الصور من كاميرا جبارة.

هاتف شاومي Xiaomi 13

يحتوي هاتف Xiaomi 13 على شاشة قياس 6.36 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية وذروة سطوع 1900 شمعة، بتقنية عرض HDR10+، ونظام Dolby Vision.

ويعمل هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2

من ناحية الكاميرات يقدم هاتف شاومي Xiaomi 13 كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكذلك كاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل، و كاميرا التقريب 3x أو ما يعرف بال telephoto بدقة 10 ميجابيكسل، مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13 على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي بقوة 10 وات، كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم MIUI 14.

سيتم طرح هاتف Xiaomi 13 للبيع في 8 مارس بثلاثة ألوان - الأسود والأبيض والأخضر الزهري. يبدأ السعر من 999 يورو للنسخة 8 / 256 جيجابايت.

هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro

يأتى هاتف Xiaomi 13 Pro بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع LTPO OLED ، بمعدل تحديث 1-120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 3200 × 1440 بكسل، وجودة 2K ، مع وجود طبقة حماية Gorilla Glass Victus ، وتدعم الشاشة لتقنيات + HDR10 ، و Dolby Vision.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، ومعالج رسوميات Adreno 740، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0 .

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر من نوع IMX707 بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS ،والثانية كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، والثالثة كاميرا تليفوتوجرافية telephoto بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة HDR، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro على بطارية كبيرة بسعة 4820 مللى أمبير، ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والذي يمكنه شحن الهاتف بنسبة 100 % في غضون 36 دقيقة فقط ، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

سيكون Xiaomi 13 Pro متاحًا أيضًا اعتبارًا من 8 مارس باللون الأسود الخزفي أو السيراميك الأبيض مع إصدارين من الذاكرة - 12/256 جيجابايت أو 12/512 جيجابايت. ستبدأ الأسعار من 1،299 يورو.