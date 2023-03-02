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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشعار «هي دي مصر».. محافظ الغربية يفتتح المعرض الأول لطلاب الجامعة التكنولوجية بسمنود|شاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برسالة شكر وحب واعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صاحب فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية بجمهورية مصر العربية لتخريج كوادر تكنولوجية تحمل راية مصر في المستقبل ويكونوا الأمل في تحقيق التقدم الصناعي والتطور والرقمنة، جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض الأول لأعمال طلاب الفرقة الأولى بالجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة مركز سمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، النائبة ليلى أبو إسماعيل، الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

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وشهد المحافظ ومرافقوه عروضا توضيحية لأعمال طلاب قسم النسيج والملابس الجاهزة يوضح خطواتهم في تنفيذ عدد من الأعمال في ورش ومعامل الجامعة والمعدة لتنفيذ الملابس الجاهزة، كما شهد المحافظ عرض أزياء قدمه طلاب الجامعة والذي حاز بدوره على إعجاب جميع الحضور نظرا لما قدموه من أزياء مصممه بشكل احترافي.

كما تفقد رحمي ومرافقوه ورش ومعامل تنفيذ صناعات الملابس الجاهزة ، المنسوجات وتصنيع الأغذية ، حيث أشاد المحافظ والحضور بالمجموعة المتنوعة من المنتجات التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق بل تفوقها في الجودة والذوق .

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وخلال كلمته أكد محافظ الغربية أن مصر تتميز عن غيرها من دول العالم بتوافر الموارد المادية والبشرية والطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، وكان لابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على استغلال هذه الموارد لتقيم بذلك صناعة مستقلة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس منذ البداية.

وتابع المحافظ كلمته بتقديم الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي سابقا، لما قدمه من دعم لإنشاء هذه الجامعة ، كما قدم التحية للدكتورة ليلى أبو إسماعيل صاحبة التقدم بطلب إنشاء الجامعة على أرض المحافظة ، مقدما الشكر الأكبر للقوات المسلحة المصرية وبالأخص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي أنهت أعمال البناء في وقت قياسي غير مسبوق ، مشيرا إلى الدور الذي لعبته المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية في تذليل كافة التحديات وإنهاء كافة المعاملات وتمهيد ورصف وتوسعة الطرق المؤدية للجامعة .

ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة ونائبه والعميد وكذلك الطلاب لما لمسه من روح الولاء والانتماء للجامعة، وأيضا الطموح والإصرار الذي ظهر واضحا في حديث الطلاب وإيمانهم العميق بأن الجامعة التكنولوجية بسمنود ستكون دائما وأبدا الجامعة رقم (١) في مصر ، قائلا " فخور بكونكم طلاب الفرقة الأولى بالجامعة وستكونون كوادر قيادية تقود الثورة الصناعية والتكنولوجية في مصر خلال السنوات القادمة" .

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وخلال كلمته قدم دويدار الشكر لوزير التعليم العالي ومستشار الوزير لدعمهم التعليم الصناعي والجامعة ، كما قدم الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الذي لم يدخر جهداً في سبيل الإسراع من أعمال بناء الجامعة من خلال جولاته المستمرة لمتابعة نسب الإنجاز ونهو الأعمال بها ، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية هي أمل مصر وقاطرة التقدم الصناعي والتكنولوجي، مضيفا أنه منذ اليوم الأول من تولي رئاسة الجامعة عكف الجميع على دراسة احتياجات سوق العمل وكذلك دراسة الفجوة بين الواقع والمأمول لتقديم جيل من الخرجين الحاصلين على البكالوريوس، الماجستير والدكتوراة وكذلك العمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي في مصر وليكونوا بذلك قادرين على الانخراط مباشرة في سوق العمل من خلال تقديم حزمة من البرامج الدراسية المتقدمة والتأكيد على فكرة التعليم القائم على المشروعات .

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي بالمستوى الراقي للجامعة وما تقدمه للطلاب من خدمات تعليمية عالية المستوى ، موجها كلمته للطلاب قائلا " لقد قدمتم لنا وأنتم طلاب الفرقة الأولى أعمالًا تضاهي في جودتها وذوقها المنتجات التجارية ، فماذا ستقدمون في التخرج".
 
كما وجهت النائبة ليلى أبو إسماعيل الشكر لدعم كافة مؤسسات الدولة لإقامة هذا الصرح  والذي سينقل سمنود والغربية نقلة نوعية، وستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

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جامعة طنطا التعليم العالي الرئيس عبد الفتاح السيسي تكنولوجيا محافظ الغربية حياة كريمة وزير التعليم العالي الدكتور طارق رحمي

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