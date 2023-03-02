برلماني: استمرار الإفراج عن السجناء دليل على وجود إرادة سياسية لإنجاح الحوار الوطنى

أشاد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب بالافراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً معتبراً اتخاذ هذه الخطوات بأنها جهود ايجابية للدولة فى ملف حقوق الانسان ودليل على وجود ارادة سياسية لانجاح الحوار الوطنى.

وأكد " هيبة " فى بيان له اصدره اليوم أن إعلان لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين تضم ٣٣ شخصا، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم الاجتماعي وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنساني الخاص لهؤلاء الشباب، ومنحهم فرصة جديدة لعيش حياة طبيعية.

مشيراً الى أن هذا الاتجاه المستمر فى الافراج عن المسجونين دليل جديد على أن ملف الحقوق والحريات يتصدر أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، واهتمامه بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

ووجه المهندس محمد هيبة التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه تفعيل لجنة العفو الرئاسى التى تعد افضل واعظم رد على المنظمات المشبوهة الخارجية التى اعتادت الهجوم على مصر من بوابة حقوق الإنسان، كما أنها تعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف فى قدرة الدولة على احتواء الجميع، وتعزز من مسيرة التنمية والإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة معرباً عن ثقته التامة فى أن المفرج عنهم سيكونون لهم دورهم فى المجتمع .