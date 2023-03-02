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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للارتقاء بمنظومة النظافة.. محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 8 سيارات كسح مياه

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، وصول عدد من المعدات التي تم توفيرها لخدمة مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، وتضمنت المعدات 8 سيارات كسح مياه، سعة 4 أمتار، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 و 2023م.

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يأتي ذلك تدعيماً للوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في الارتقاء بأعمال النظافة لأعمال النظافة، ورفع مياه الامطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المعدات الجديدة عقب وصولها، لديوان عام المحافظة، بحضور أيسر  محمد بكير، مدير عام الشئون المالية بالديوان.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، وتيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.

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محافظ كفر الشيخ منظومة النظافة كفر الشيخ الخطة الاستثمارية قرى المحافظة البنية التحتية

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