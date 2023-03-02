حفاظا على صحة المواطنين.. إغلاق 5 منشآت طبية مخالفة في كفر الشيخ

قرَّرت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الخميس، إغلاق 5 منشآت طبية غير مرخصة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

يأتي ذلك عقب قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بشن حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة داخل المحافظة، بإجمالي 136 منشأة طبية شملت مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية.



جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة إلهام محمد وكيل الوزارة، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، منسق الحملات بالمديرية الدكتور عمرو قنديل.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملات تستمر تباعاً لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافي السلبيات لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.