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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، لتعريف الرأي العام بتفاصيل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد التفاصيل الرسمية  التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM
 

الأهداف العامة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا "stem” في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، و إعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.

وتساعد مدارس STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

بداية مدارس STEM عددها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه قد بدأت الدراسة في مدارس STEM عام 2011 في مدرسة المتفوقين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة ويبلغ عدد المدارس ١٩ مدرسة موزعة في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، ومحافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية،وقنا، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، و المنيا، والفيوم.

واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه تم الانتهاء خلال هذا العام الدراسي 2022 / 2023 من استلام مدرستي التجمع والشيخ زايد على أن تبدأ الدراسة بهما بداية من العام الدراسي الجديد وبذلك يصبح عدد المدارس 21 مدرسة.

مناهج مدارس STEM

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach ، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge ، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات.

واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما تعتمد مدارس STEM طرق تدريس متطورة Inquiry Based, read) وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة.
 

واشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى انه يعتبر مشروع Capstone‏ التطبيق العملي لما درسه الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، حيث ينفذ الطلاب مشروع فى كل فصل دراسى يتناول عددا من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة في المشروعات يتعلم من خلالها الطلاب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية.

*«معمل التصميم الرقمي» Fab‏ ‏: Labs‏*

يساعد الطلاب في تصنيع نماذج المشروعات الخاصة بهم، والتدريب العملي في المعمل المرتبط بمخرجات التعلم، والارتباط بمعامل Fab Labs على مستوى العالم.

تقييم الطلاب

يتم التقييم المستمر للطلاب أسبوعيا وشهريا بما يتناسب مع طبيعة المادة لقياس تقدم الطالب في التعليم وإجراء المشروعات داخل المعامل والحجرات الدراسية وتحفظ نتائج هذا التقييم فى ملف خاص بكل طالب.

كما يتم تقويم الطلاب في كل مادة دراسية من خلال منظومة تقويم تعتمد المعايير التالية بالنسب المئوية الموضحة على النحو التالي :-

اولا : اختبار ذو مواصفات خاصة ( ٣٠% ).

ثانيا : قياس مهارات التعلم التى يكتسبها طلاب Stem وتقييم المشروعات ( ٦٠% ).

ثالثا: أداء الطلاب أثناء العام الدراسي ( ۱۰% ).

ويلزم الطالب لتحقيق النجاح في مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة الحصول على ٦٠% من الدرجة النهائية .

وتعلن نتائج الطلاب بصفوف النقل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في موعد أقصاه نهاية شهر مايو من كل عام ويحق للطالب التظلم من نتيجة الامتحان في مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وتقدم التظلمات للمدرسة التي ترفعها إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

نظام تقويم الصف الثالث

يتم تنظيم نظام التقويم الخاص بالصف الثالث وفقا للقرار الوزاري رقم 308 لعام 2013 والقرار 56 لسنة 2019، حيث يختار الطالب الناجح في الصف الثانى بمدارس المتفوقين أحد المجموعتين (المجموعة العلمية علوم أو المجموعة العلمية رياضيات).

اختيار الطلاب

يتم اختيار الطلاب وفقا للقرار الوزاري رقم 382 في مادته الثانية، حيث يتم القبول بمدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا للطلاب الناجحين في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية وفقا للشروط التالية:

  • الا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي عن ۹۸% من المجموع الكلي للدرجات.
     
  • أن يكون الطالب حاصلاً على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد ( اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم ).
  • أن يجتاز الكشف الطبي بالتامين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.
  • أن يجتاز اختبار التفكير الابداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
  • أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.
  • أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

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