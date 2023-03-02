رمضان 2023.. عرض "جمجوم وبم بم" لمحمد عبدالرحمن على شاشة MBC مصر

يشارك الفنان محمد عبد الرحمن في موسم رمضان 2023 بمسلسل جمجوم وبم بم والذي يُعرض لأول مرة على التلفزيون على قناة MBC مصر، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على منصة شاهد vip، وحصد محمد عبد الرحمن عنه جائزة أفضل مسلسل أون لاين لعام 2020 في استفتاء مجلة وشوشة.

وتدور أحداث مسلسل جمجوم وبمبم حول تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة، ويُشارك محمد عبد الرحمن في بطولة المسلسل محمد سلّام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروث، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، وهو من إخراج إسلام خيري.

وفي الوقت نفسه سيُعرض للنجم محمد عبد الرحمن مسلسل كشف مستعجل، وهو أحدث أعماله الدرامية لأول مرة في موسم رمضان 2023، وهو عمل درامي يقدم الجريمة في إطار كوميدي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ومن المقرر إطلاقه على منصة Watch It.

ويُشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات، الدعوة عامة وغيرها

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.