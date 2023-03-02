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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جيهان مديح: الرئيس السيسي أحدث طفرة في المنيا وصعيد مصر

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أثنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة المنيا، قائلة: «إن الرئيس يسعى دائما لتوفير حياة ملائمة لجميع أطياف الشعب المصري ويحرص على الاستثمار في الإنسان».

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر في بيان صحفي له ، إلى أن الرئيس السيسي أول من أهتم بصعيد مصر وحرص على تطويره وتلبية احتياجاته وإعادة الحياة له، مردفة: «هذه إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث».

وأكدت «مديح»، على أن مبادرة حياة كريمة زرعت الأمل والتفاؤل في المصريين وأحدثت طفرة في الصعيد، وحققت العدالة الاجتماعية بتوفير احتياجات الفقراء على جميع الأصعدة بداية من البنية التحتية والتعليم والصحة والرياضة، متابعة: «الرئيس السيسي يستثمر في البشر وصاحب نقلة نوعية في جميع ربوع مصر».

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه إلى المنيا في زيارة لتفقد عدد من المشروعات داخل قرية المعصرة بمركز ملوي والتي تعد أول نموذج اكتملت به مشروعات حياة كريمة وتضمنت المشروعات المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا صعيد مصر

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