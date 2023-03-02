للرجال.. زيادة الحيوانات المنوية بـ 5 طرق خارقة

تؤثر التغييرات في نمط الحياة وبعض العوامل الأخرى في الخصوبة عند نسبة كبيرة من الأزواج لذلك يصبح من المهم الحصول على علاج فعال ولا شيء يمكن أن يكون أفضل من الطرق الطبيعية.

اقترحت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد أنه على عكس العوامل الأخرى التي لا يمكنك التحكم فيها بما في ذلك العمر والجينات، وفقا لموقع هيلث لاين أن تناول أطعمة معينة وتجنب الأطعمة الأخرى هو شيء يمكنك القيام به لزيادة الخصوبة بنسبة تصل إلى 69 في المائة.



1. اللحوم الحمراء



اللحوم الحمراء يمكن أن تقلل من خطر العقم الذي ينشأ أثناء الإباضة كما أنها تعزز خلايا الدم الحمراء وبالتالي يمنع خطر الإصابة بفقر الدم. علاوة على ذلك تحتوي اللحوم الحمراء على الزنك الذي يدعم التبويض ويساعد في انقسام الخلايا.



2. المحار



كونه مصدرًا جيدًا للزنك فإن المحار مفيد للتبويض فهو يحتوي على 187% من القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا من السيلينيوم وهو من مضادات الأكسدة التي تساعد في عملية التبويض وتحمي من تشوهات الأجنة وخلل الحمض النووي.

3. البطاطا



البطاطا غنية بفيتامين ب وفيتامين هـ كما أنها تعزز انقسام الخلايا مما يزيد من احتمالية إنتاج بويضات صحية.

كما تحتوي البطاطا على كمية جيدة من فيتامين هـ، مما يساعد على زيادة الحيوانات المنوية وزيادة قدرتها على اختراق البويضة، وبالتالي زيادة فرص الحمل، ولكن من الأفضل الانتظام في تناولها.

4. عين الجمل



عين الجمل غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال، تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية لدى الرجال والإثارة الجنسية.

5. الجزر

من أهم الخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية، ويعمل على تحسين حركة الحيوانات المنوية.