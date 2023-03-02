النعماني قارئا وجمعة خطيبا.. مسجد القنائي يستقبل شعائر الجمعة الثانية من شعبان غدا

يستعد أئمة وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة الثانية من شعبان، الموافق11 من شهر الله شعبان 1444 هجرية - الموافق 3 مارس 2023 م.

شعائر الجمعة الثانية من شعبان

وتنقل شعائر الجمعة الثانية من شعبان من رحاب مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمحافظة قنا، عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة، أثير موجات الإذاعة المصرية.

وتبدأ الجمعة الثانية من شعبان، بتلاوة للقارئ الشيخ طه النعماني، وخطيبا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان: "الاستجابة لله ورسوله"، وذلك بمناسبة احتفال محافظة قنا بعيدها القومي.

الاحتفال بالعيد القومي لـ قنا

وفي إطار استعداد وزارة الأوقاف لشهر رمضان والتواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية يلتقي وزير الأوقاف غدًا الجمعة، بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر ديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

افتتاح 32مسجدًا الجمعة الثانية من شعبان

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 32 ) مسجدًا غدا الجمعة ، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 12 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 745 ) مسجدًا، منها ( 593 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 152 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. عباد الرحمن – البقاشين- كفر شكر

2. الرضا – كفر أبو ذكري – بنها أول

3. السادات – كفر الحصافة – طوخ- قها

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

4. الإخلاص – قرية أحمد يونس – مغاغة

5. النور – قرية كفر عبد الخالق - العدوة

6. السلام – زاوية حاتم – أبو قرقاص

7. الإيمان القبلي – السنبلاوين - أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

8. الإيمان – محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول - النوبارية

9. الرحمن - عزبة جاد – زرقون – مركز دمنهور

10. نجع بريشة – زاوية صقر – أبو المطامير

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

11. أبو عيطة – منشية عطيفة - سنورس

12. النور – الطاحون – خلف

13. الرحمة – عزبة وافي - خلف

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

14. الرحمن – عزبة البرابرة – شبرا النخلة

15. الكبير – أبو راجح – قصاصين الأزهار – أولاد صقر

16. سعده حلاوة – غيتة - بلبيس

17. المحاميد – شبرا العنب – العزيزية – منيا القمح

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

18. المغربي - عزبة المغربي - منوف

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م المسجد وعنوانه

19. الروضة – بئر الحدادين – مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

20. الروضة – العتمور مستجد - المنشية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

1. علام - الكاشف - الزرقا

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

2. عثمان بن عفان – كفر حمزه - الخانكة

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

3. ناصر - بندر قنا

4. التوبة – شارع المعبر – مدينة قنا

5. الشيخ عبد المريد – زليتم – نجع حمادي

6. الرحمن – نجع كيميل – مركز نجع حمادي

7. التقوى- الجبلاو- قنا

8. النور – نجع القاضي – أبو دياب شرق – مركز دشنا

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

9. الشيخ إبراهيم الصياد – قرية البيضا

10. الجلاء الغربي – الطود – كوم حمادة

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

11. آل جالس – نجع البرايدة - دار السلام

12. أحمد فراج – نجع البرزية – الخيام – جنوب دار السلام