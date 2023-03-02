عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النعماني قارئا وجمعة خطيبا.. مسجد القنائي يستقبل شعائر الجمعة الثانية من شعبان غدا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يستعد أئمة وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة الثانية من شعبان، الموافق11 من شهر الله شعبان 1444 هجرية - الموافق 3 مارس 2023 م.

شعائر الجمعة الثانية من شعبان

وتنقل شعائر الجمعة الثانية من شعبان من رحاب مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمحافظة قنا، عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة، أثير موجات الإذاعة المصرية. 

وتبدأ الجمعة الثانية من شعبان، بتلاوة للقارئ الشيخ طه النعماني، وخطيبا الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان: "الاستجابة لله ورسوله"، وذلك بمناسبة احتفال محافظة قنا بعيدها القومي.

الاحتفال بالعيد القومي لـ قنا

وفي إطار استعداد وزارة الأوقاف لشهر رمضان والتواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية يلتقي وزير الأوقاف غدًا الجمعة، بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر ديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وزير الأوقاف ومحافظ قنا يفتتحان مسجد ناصر بعد انتهاء أعمال صيانته وتطويره

وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يلتقيان قيادات الدعوة مساء اليوم

افتتاح 32مسجدًا الجمعة الثانية من شعبان

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 32 ) مسجدًا غدا الجمعة ، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 12 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 745 ) مسجدًا، منها ( 593 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 152  ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1.  عباد الرحمن – البقاشين- كفر شكر
2.  الرضا – كفر أبو ذكري – بنها أول
3.  السادات – كفر الحصافة – طوخ- قها
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
4.  الإخلاص – قرية أحمد يونس – مغاغة 
5.  النور – قرية كفر عبد الخالق - العدوة
6.  السلام – زاوية حاتم – أبو قرقاص
7.  الإيمان القبلي – السنبلاوين  - أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8.  الإيمان – محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول - النوبارية
9.  الرحمن -  عزبة جاد – زرقون – مركز دمنهور
10.  نجع بريشة – زاوية صقر – أبو المطامير
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
11.  أبو عيطة – منشية عطيفة - سنورس
12.  النور – الطاحون – خلف 
13.  الرحمة – عزبة وافي - خلف
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
14.  الرحمن – عزبة البرابرة – شبرا النخلة
15.  الكبير – أبو راجح – قصاصين الأزهار – أولاد صقر
16.  سعده حلاوة – غيتة - بلبيس
17.  المحاميد – شبرا العنب – العزيزية – منيا القمح
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
18.  المغربي -  عزبة المغربي - منوف

مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
19.  الروضة – بئر الحدادين – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
20.  الروضة – العتمور مستجد -  المنشية 
ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1.  علام -  الكاشف - الزرقا
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
2.  عثمان بن عفان – كفر حمزه - الخانكة
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
3.  ناصر -  بندر قنا
4.  التوبة – شارع المعبر – مدينة قنا
5.  الشيخ عبد المريد – زليتم – نجع حمادي
6.  الرحمن – نجع كيميل – مركز نجع حمادي
7.  التقوى- الجبلاو- قنا
8.  النور – نجع القاضي – أبو دياب شرق – مركز دشنا

مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
9.  الشيخ إبراهيم الصياد – قرية البيضا
10.  الجلاء الغربي – الطود – كوم حمادة
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
11.  آل جالس – نجع البرايدة  - دار السلام
12.  أحمد فراج – نجع البرزية – الخيام – جنوب دار السلام

الجمعة الثانية من شعبان خطبة الجمعة وزارة الأوقاف أئمة وزارة الأوقاف شعائر الجمعة الثانية من شعبان مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي مديرية أوقاف قنا ثاني جمعة من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من التأمينات بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات.. ماذا يحدث

قرار عاجل من الخطيب بشان نجم الفريق عقب إصابته

موضوعات متعلقة

كيف أدرك أجر النصف من شعبان؟.. روشتة شرعية من اليوم وحتى فجر الثلاثاء

ذكر للتأسي بسيد المتوكلين في ليلة الجمعة.. يغفل عنه كثيرون

ليلة النصف من شعبان 2023.. 5 كلمات مستجابة لرفع الأعمال ومحو الذنوب

هل للسحر حقيقة وتأثير في الواقع.. وكيف نحصن أنفسنا؟ الإفتاء تجيب

6 سنن لإحياء ليلة الجمعة الثانية من شعبان.. أبرزها الصلاة على النبي

دعاء 10 شعبان للرزق الواسع .. 15 كلمة يفيض بها الخير

24 كلمة من قالها أبدل الله همه فرجا.. يغفل عنها الكثيرون

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

ترشيحاتنا

غدا.. الصحفيين تعقد الجمعية العمومية فى حال اكتمال النصاب القانونى 50+1

بعد الارتفاعات الكبيرة بدرجات الحرارة .. مفاجآت في حالة الطقس

المنيا : بناء 5 مستشفيات جديدة بالمحافظة بـ 10 مليارات جنيه

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة غدا إلى نهاية الأسبوع

رصد حالات عديدة.. شلل الأطفال يهدد إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوكولاتة بوصفة اقتصادية

ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟

6 ملايين دولار.. ماذا كانت هدية ميسي لـ لاعبي الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم

كواليس جديدة لإنقاذ الكلب المعجزة.. 23 حيا تحت الأنقاض وصاحبه ينتظره

فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

لا زيادة في أسعار المواصلات.. رد قوي على الشائعات.. فيديو

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. هدايا الرئيس اليوم.. فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ