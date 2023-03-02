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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاءات نادي الهجن والفروسية بالخارجة

نادي الهجن
نادي الهجن

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعمال إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي بمدينة الخارجة، يرافقه عدد من التنفيذيين المعنيين.

واطلع على المخطط التفصيلي للمشروع الذى يضم مضمار بطول 5 كم ومنصة مشاهدة رئيسية ومنصات جانبية للجمهور، وقرية تراثية وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.

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وتفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بمباني مجمع المصالح الحكومية المميكن، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية وتوصيل الصرف الصحي. وكذلك أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة وبدء رصف الطرق المؤدية إليه بعد التوسعة.

وخلال جولته بالموقع، استعرض الموقف الإنشائي لتجربة المنزل صديق البيئة الجاري تنفيذه في إطار خطة المحافظة نحو التحول للاستثمار الأخضر والمستدام.

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