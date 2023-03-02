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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1467 مواطنا في قافلة طبية بقرية ابو سعادة الكبري بالمجان

قافله طبيه
قافله طبيه

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية ابو سعادة الكبري مركز كفر سعد
وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشدده. 
، وقد  تم توقيع الكشف الطبى على ١٤٦٧ مواطنا، بالإضافة إلى تحويل ١٨ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات ، بالإضافة إلى إجراء ٤٢٢ تحليلا معمليا، و ١٦ أشعة عادية، و ١٧ موجات صوتية الى جانب صرف الادويه بالمجان للمرضى المترددين على القافله  
كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

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