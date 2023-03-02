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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد شبانة ينشر أول صور لواجهة نقابة الصحفيين

صدى البلد

نشر الكاتب الصحفى محمد شبانة وكيل نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية المجلس فى دورته الجديدة على حسابه الرسمى على الفبسبوك بعض الصور التى وصفها بأنها الملامح الأولى لواجهة مبنى نقابة "اجمل ناس فى مصر" الصحفيين. 

وكتب شبانة انه دائما تكون الحقيقة والواقع هما الرد الأمثل على اية شائعات.

وأجرى الإعلامي محمد شبانة، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات النقابة 2023، الثلاثاء الماضي، جولة انتخابية بموقع صدى البلد الإخباري برئاسة الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير.

ورحب الزملاء بموقع صدى البلد الإخباري، بالإعلامي محمد شبانة، معربين عن خالص حبهم وتأييدهم لقرار ترشحه بانتخابات نقابة الصحفيين، وعدم تأخره عن خدمة الصحفيين.

وبدأ شبانة حديثه مع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، بتأكيده على السعي لتعديل قانون نقابة الصحفيين، لفتح الباب أمام صحفي المواقع الإلكترونية للدخول والانتساب إلى بلاط صاحبة الجلال، خاصة أن المواقع حاليا تحوي الكثير من الزملاء الذين يستحقون الانضمام إلى النقابة.

وأشار شبانة، إلى أنه حاليا يعكف على إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بإقامة مجتمع عمراني وسكني خاص بالصحفيين، وتسليمهم شقق سكنية كاملة المرافق، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان، وإنهاء كافة التفاصيل في هذا الملف الشائك الذي تبناه، وتأكيده على عدم تركه حتى انتهائه تماماً.

واضاف شبانة، أن ملف انتهاء واجهة النقابة الذي أسند إليه، يتابعه ويعمل على إنهائه في أسرع وقت ممكن رغم كافة المعوقات التي تواجهها، مؤكدا أن نهاية الأعمال في واجهة النقابة ستكون مشرفة لكافة الصحفيين على الصعيد العربي والدولي، خاصة وأن كلية الهندسة جامعة القاهرة هي المشرفة على مشروع الواجهة.

كما أكد شبانة، أنه تولى أيضاً ملف نادي نقابة الصحفيين رغم ما به من عوائق ومشاكل كثيرة مع الجهات التنفيذية، ولكنه نجح في إقامة متنفس حضاري يليق بالصحفيين.

وفي النهاية أعرب شبانة، عن خالص شكره وتقديره للكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير صدى البلد، ولكافة العاملين بالمؤسسة الذين استقبلوه استقبالا حارا، قائلا: مشاكلكم وما توجهوه من صعوبات هي مشكلتي الشخصية وأسعى لحلها، وأعاهدكم على بذل قصارى جهدي للمحافظة على مهنية الصحافة والإرتقاء بها.

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