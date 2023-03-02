طراز فريد.. وزير الطيران المدني: نستعد لاستقبال 7 طائرات إيرباص A321NEO

تتميز باستهلاك قليل في الوقود

قدم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، التهاني لـ الشعب المصري بعد وصول أول طائرة من هذا الطراز الفريد إلى مصر، وهي من طراز "A321NEO".

وأوضح الفريق محمد عباس خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي "شريف عامر" المذاع علي فضائية "MBC مصر" أن هذه الطائرة هي أول طائرة من مجموعة من الطائرات عددها حوالي 8 طائرات كلها من نفس الفئة.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن هذه الفئة من الطائرات متميزة في الاستهلاك القليل في الوقود وتقل 15% عن مثيلتها، موضحا أن هناك استعدادات لاستقبال 7 طائرات أخرى.

"A321NEO"

وصلت مطار القاهرة الدولي، طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز A321neo، قادمة من شركة إيرباص العالمية، استعدادا للانضمام لأسطول الشركة الوطنية، وسط احتفالية في المطار بوجود قيادات وزير الطيران المدني وشركة مصر للطيران.

واستقبل مطار القاهرة، طائرة مصر للطيران الجديدة A321NEO، قادمة من مصنع تولوز بفرنسا، حيث توجه وفد من مصر للطيران إلى هناك لتسلم الطائرة وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى القاهرة.

وتتسع طائرة مصر للطيران الجديدة ذات الدرجتين من طراز A321neo لـ 185 مقعدا منها 16 مقعد في الدرجة الأولى بينما تتسع الطائرة ذات الدرجة الواحدة لنحو 199 راكبا ويصل مداها إلى نحو 3000 ميل / 5600 كيلومتر عند الحمولة القصوى للركاب، وتوفر الطائرة A321 أقل تكلفة للمقعد ضمن أية طائرة ذات ممر واحد.

وتعاقدت مصر للطيران، على صفقة تضم 7 طائرات لنفس الطراز A321NEO، وبانضمام الطائرة الجديدة، إلى أسطول مصر للطيران، يصل عدد أسطول مصر للطيران إلى 74 طائرة

وكان الفريق الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، قد أعلن أن مصر سوف تستقبل طائرة جديدة طراز A321neo مطلع مارس الجاري لضمها لأسطول الناقل الوطني، ضمن خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي.

وتسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى، قبل عدة أسبوعين، طائرة جديدة طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، لضمها ضمن أسطول الشحن الجوي بالشركة الوطنية.

وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.