عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتميز باستهلاك قليل في الوقود

طراز فريد.. وزير الطيران المدني: نستعد لاستقبال 7 طائرات إيرباص A321NEO

مصر تستقبل أول طائرة
مصر تستقبل أول طائرة من طراز إيرباص A321NEO

قدم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، التهاني لـ الشعب المصري بعد وصول أول طائرة من هذا الطراز الفريد إلى مصر، وهي من طراز "A321NEO".

 

وأوضح الفريق محمد عباس خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي "شريف عامر" المذاع علي فضائية "MBC مصر" أن هذه الطائرة هي أول طائرة من مجموعة من الطائرات عددها حوالي 8 طائرات كلها من نفس الفئة.

 

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن هذه الفئة من الطائرات متميزة في الاستهلاك القليل في الوقود وتقل 15% عن مثيلتها، موضحا أن هناك استعدادات لاستقبال 7 طائرات أخرى.

 

"A321NEO"

وصلت مطار القاهرة الدولي، طائرة  مصر للطيران الجديدة من طراز A321neo، قادمة من شركة إيرباص العالمية، استعدادا للانضمام لأسطول الشركة الوطنية، وسط احتفالية في المطار بوجود قيادات وزير الطيران المدني وشركة مصر للطيران.

 

واستقبل مطار القاهرة، طائرة مصر للطيران الجديدة  A321NEO، قادمة من مصنع تولوز بفرنسا، حيث توجه وفد من مصر للطيران إلى هناك لتسلم الطائرة وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى القاهرة.

 

وتتسع طائرة مصر للطيران الجديدة ذات الدرجتين من طراز  A321neo لـ 185 مقعدا منها 16 مقعد في الدرجة الأولى بينما تتسع الطائرة ذات الدرجة الواحدة لنحو 199 راكبا ويصل مداها إلى نحو 3000 ميل / 5600 كيلومتر عند الحمولة القصوى للركاب، وتوفر الطائرة A321 أقل تكلفة للمقعد ضمن أية طائرة ذات ممر واحد.

 

وتعاقدت مصر للطيران، على صفقة تضم 7 طائرات لنفس الطراز A321NEO، وبانضمام الطائرة الجديدة، إلى أسطول مصر للطيران، يصل عدد أسطول مصر للطيران إلى 74 طائرة

 

وكان الفريق الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، قد أعلن أن مصر سوف تستقبل طائرة جديدة  طراز A321neo مطلع مارس الجاري لضمها لأسطول الناقل الوطني، ضمن خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي.

 

وتسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى، قبل عدة أسبوعين، طائرة جديدة طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، لضمها ضمن أسطول الشحن الجوي بالشركة الوطنية.

 

وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.

وزير الطيران الشعب المصري A321NEO شريف عامر الطائرات إيرباص العالمية مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بهذا القرار

ترشيحاتنا

برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من نهائي كأس إسبانيا

متى يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور بعد قرارات السيسي؟.. مسؤول يرد

فريقي أوروبي ..تعليق مثير من نجم الأهلي السابق علي مواجهة صن داونز

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

من وراء عدم مشاركة الأهلي في البطولة العربية؟

عيب ..نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن أنباء رحيل فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

تضم أبراجا للحمام.. لغز العثور على مدينة رومانية بالأقصر عمرها 1800 عام|تفاصيل

فوائد لا تتوقعها.. استعمل البرغل بدل الأرز

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ