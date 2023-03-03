إعلامي يعلن موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة نادي الزمالك ينتظر مباراتي الفريق الأبيض أمام بيراميدز اليوم الجمعة في بطولة الدوري الممتاز ثم مباراة الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"بشكل كبير مباراتي فريق الزمالك أمام بيراميدز والترجي التونسي تحسمان مصير البرتغالي فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة القادمة".

وأضاف:" هناك حالة من الغضب ضد البرتغالي فيريرا داخل مجلس الزمالك وفي حال خسارة المباراتين سيتم إقالة فيريرا والتعاقد مع بديل له في أقرب وقت ".