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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد صلاة الجمعة اليوم 3 - 3 - 2023

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

ينقل التلفزيون المصري شعائر الجمعة الثانية من شعبان، اليوم الجمعة، من رحاب مسجد عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا، والتي حددتها وزارة الأوقاف بعنوان: "الاستجابة لله ورسوله".

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويقرأ قرآن الجمعة، القارئ الشيخ طه النعماني، وذلك بمناسبة احتفال محافظة قنا بعيدها القومي.

80 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

دعاء يوم الجمعة ..احرص على قضاء الحاجة بهذه الكلمات


وفي هذا الإطار نستعرض موعد صلاة الجمعة اليوم 3 - 3 - 2023.


موعد صلاة الجمعة بالقاهرة


الفجْر : ٤:٥٤ ص
الشروق:  ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر:  ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر:   ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب:   ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء:  ٧:١٣ م


الإسكندرية

الفجر: 4:57 ص
الشروق: 6:25 ص
الظهر: 12:12 م
العصر: 3:31 م
المغرب: 06:00م
العشاء: 7:18 م


المنصورة

الفجر: 4:52 ص
الشروق: 6:19 ص
الظهر: 12:6 م
العصر: 3:25 م
المغرب: 5:54 م
العشاء: 7:12 م


أســوان

الفجر: 4:47 ص
الشروق: 06:09
الظهر: 12:0 م
العصر: 3:22 م
المغرب: 5:52 م
العشاء: 07:05 م

موعد صلاة الجمعة مسجد عبدالرحيم القنائي قنا وزارة الأوقاف قران الجمعة طه النعماني

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