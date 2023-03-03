ينقل التلفزيون المصري شعائر الجمعة الثانية من شعبان، اليوم الجمعة، من رحاب مسجد عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا، والتي حددتها وزارة الأوقاف بعنوان: "الاستجابة لله ورسوله".

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويقرأ قرآن الجمعة، القارئ الشيخ طه النعماني، وذلك بمناسبة احتفال محافظة قنا بعيدها القومي.



وفي هذا الإطار نستعرض موعد صلاة الجمعة اليوم 3 - 3 - 2023.



موعد صلاة الجمعة بالقاهرة



الفجْر : ٤:٥٤ ص

الشروق: ٦:٢٠ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر: ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب: ٥:٥٦ م

صلاة العِشاء: ٧:١٣ م



الإسكندرية

الفجر: 4:57 ص

الشروق: 6:25 ص

الظهر: 12:12 م

العصر: 3:31 م

المغرب: 06:00م

العشاء: 7:18 م



المنصورة

الفجر: 4:52 ص

الشروق: 6:19 ص

الظهر: 12:6 م

العصر: 3:25 م

المغرب: 5:54 م

العشاء: 7:12 م



أســوان

الفجر: 4:47 ص

الشروق: 06:09

الظهر: 12:0 م

العصر: 3:22 م

المغرب: 5:52 م

العشاء: 07:05 م