أحزاب يشيدون بقرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور والمعاشات .. ويؤكدون: حريص علي حماية الأسر رغم الظروف الصعبة العالمية.. والدولة المصرية لا تدخر جهدا في دعم المواطنين

رئيس حزب الوفد: السيسي اتخذ قرارات لصالح المواطنين رغم الظروف الاقتصادية العالمية

مستقبل وطن يشيد بقرارات الرئيس السيسي.. ويؤكد: تعزيز لمبدأ الحماية الاجتماعية

حزب مصر أكتوبر: زيادة الأجور والمعاشات تؤكد حرص الدولة على مساندة المواطن

حزب الجيل الديمقراطي يرحب بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأحرار الاشتراكيين: قرارات الرئيس السيسي اليوم أثلجت صدور المصريين

تخفف من حدة الضغوط الاقتصادية.. حزب العدل يشيد بقرارات الرئيس لزيادة الأجور

رفع الحد الأدنى للأجور.. حزب الشعب الجمهوري يشيد بقرارات الرئيس لتحسين أحوال المواطنين

زيادة الرواتب والمعاشات .. المصريين الأحرار : الرئيس تحدث للشعب بلسان المواطن

"المصريين": رفع الحد الأدنى للأجور يخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة





أشاد عدد من الأحزاب بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالمنيا أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المعاشات ، وأكدوا أن القيادة السياسية أصرّت على تحمل الدولة الجزء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة، وتخفيف آثارها عن كاهل المواطنين.

في البداية أشاد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالمنيا، أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة.

وقال رئيس الوفد، في تصريحات أثناء حضوره افتتاح مشروعات حياة كريمة بدعوة من الرئيس، إن القرارات التي أعلنت بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها، و زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25٪ من بداية شهر أبريل، تعد قرارات حكيمة من الرئيس، وتؤكد حرصه علي حماية الأسر؛ رغم الظروف الصعبة العالمية.

وأكد رئيس الوفد، أن استمرار الدولة في استكمال مشروعات حياة كريمة ورعاية الأسر يؤكد علي أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر وان مصر علي الطريق الصحيح.

وأكد أن الرئيس أثني علي عزيمة المصريين وهي نظرة صائبة لأن الشعب المصري تحمل كثير من الصعب وسوف يخرج من هذه الأزمة العالمية التي أصابت دولا كبري غير مصر أكثر وعيا واستقرارا.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالمنيا أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس تحرص على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق.

وأوضحت «مديح»، أن مصر تسير على الطريق الصحيح والرئيس يقدر ما يتحمله المصريين من أجل رفعة الوطن.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الشعب المصري واعيا ويتفهم ما يمر به العالم من أزمات ويساند دولته وقيادته الحكيمة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرة إلى أن مشروعات حياة كريمة وقرارات الدعم الاجتماعي رغم الظروف التي يمر بها العالم تدل على إصرار الرئيس بدعم مواطنيه ومساندتهم، قائلة: «السيسي أب لكل المصريين ويضع المواطن في أولى اهتماماته».



ورحب حزب الجيل الديمقراطي، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في محافظة المنيا، مؤكدا أن القرارات تستهدف تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأثنى الحزب على التوجيهات الرئاسية، مشددا على أنها تأتي في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة على العالم ومصر، إلا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لدعم المواطنين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول، وتقديم كل سبل الدعم له وللأسرة المصرية، لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة.

وأضاف رئيس الحزب، أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاسها على موازنة الدولة، إلا أن القيادة السياسية أصرّت على تحمل الدولة الجزء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة، وتخفيف آثارها عن كاهل المواطنين.

وأشاد الشهابي بالقرارات الرئاسية المُتخذة، مشددا على أن توقيت القرارات، يؤكد المتابعة الدقيقة للدولة لكل ما يستجد من تحديات عالمية، ومحاولة منع وصولها للمواطنين بالقدر الممكن.

وأعرب حزب مستقبل وطن عن خالص تقديره واعتزازه بالقرارات العظيمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة المنيا.

وأكد الحزب في بيان صحفي له أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين.

وذكر الحزب: وإذ يثمن الحزب هذه القرارات التاريخية وتوقيتها المناسب يؤكد أنها تضع مزيدا من المسؤولية على المجتمع المدني في تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع: كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي قائد ملحمة بناء الإنسان المصري بشكل يلبي احتياجاته ويوفر له كافة حقوقه.

وأكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي أمس خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية وحياة كريمة أدخلت الطمأنينة داخل نفوس المصريين وأنه يحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون وخاصة طبقة الفقراء وكافة العاملين بالدولة لتحقيق البعد الاجتماعي المستقر رغم الظروف الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن الحرب الأوكرانية الروسية ومن قبلها أزمة كورونا.

وأشاد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين في بيان صحفي له بتلك الحزمة من القرارات التي أثلجت صدور كافة المواطنين وخاصة المستفيدين منها وأن رسائل الرئيس السيسي أمس خلال زيارته لمحافظة المنيا، أكدت أن مصر ستبقى عزيزة في قلوب أبنائها المخلصين الأوفياء وأن الرئيس يسعى جاهدا لبناء الجمهورية الجديدة التي تعبر عن حجم وعظمة مصر.

وأشاد حزب العدل ما أقدم عليه الرئيس أمس ، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، من قرارات شملت زيادات الأجور والمعاشات والفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة.

وقال الحزب، في بيان رسمي ، "يتابع حزب العدل ببالغ الاهتمام، ما تُقره القيادة السياسية والحكومة المصرية من قرارات وسياسات، للتعامل مع الصعوبات اليومية التي تفرضها مستجدات الأزمة الاقتصادية المتسارعة على دخول المصريين ومستوياتهم المعيشية، وجدير بالإشادة ما أقدم الرئيس أمس ، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، من قرارات شملت زيادات الأجور والمعاشات والفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل، والتوجيه بتعجيل إقرار هذه الإجراءات بداية من أبريل 2023".

وتابع :"وهي الإجراءات التي طالما دعونا لها عبر منصات عمل الحزب المختلفة، داخل مجلسي النواب والشيوخ ومنصاتنا الإعلامية، فضلًا عن الرؤى الاقتصادية التي سبق وتقدم بها الحزب ونشرها للجميع، كمساهمة منا للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية".

وأضاف: "يستمر الحزب في تكرار دعوته الحكومة المصرية بالإقدام على المزيد من القرارات الاقتصادية الشجاعة والحاسمة ذات الصلة بتحسين الدخول وتعظيم ناتجنا القومي عبر تعزيز التشغيل وتوفير فرص العمل ومضاعفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، وهي القنوات التي ستمثل التغذية المطلوبة للمالية العامة المصرية كي تتمكن من تعويض أعباء الزيادات في الأجور والمنح والمعاشات. ويؤكد الحزب أيضاً على ضرورة استماع الحكومة إلى جميع الأصوات الاقتصادية والسياسية المصرية، وإشراكها في كل من عمليتي صنع واتخاذ القرار الوطني".

وأشاد حزب الجمهوري بالقرارات التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

كما ثمن الحزب في بيان صحفي له توقيت اصدار تلك القرارات لما له من مردود إيجابي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بالجهود الرئاسية الرامية إلي تحقيق التنمية من خلال مشروعات عدة في صعيد مصر وعروسه المنيا بعدما ظل يُعاني سنوات وعقودا من الإهمال والتهميش.

وقال الدكتور عصام خليل فى بيان صحفى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته محافظة المنيا، وكلمته للشعب تحدث بلسان المواطن والأب المسؤول عن رعيته والقائد المكاشف أهله قدر ما تيسر من معلومات.

وأضاف، أن حديث الرئيس جاء محملاً بما يعانيه المواطنين جراء انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية و جائحة كورونا وغيرها من والآثار السلبية مما أدت إلي ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مؤكدا ان الإصلاحات التي بدأت ٢٠١٦ ساهمت في تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلي أن الرئيس يتحدث بلسان ومرارة الشعب دون تكلف أو مغالاة مما يعكس صورة وطبيعة السيسي الراسخة من ٢٠١٣ في حبه شعبه ووطنه.

واستطرد: "أننا نُعرب عن بالغ التقدير للرئيس علي حزمة القرارات والتوجيهات التي من شأنها تجعل كل القطاع الخاص أمام نسق يجب حذو خطواته في زيادات الرواتب لمواكبة موجة الأسعار والظروف العامة، كما ندعو الحكومة إلي سرعة الخطوات بعيداً عن البيروقراطية العقيمة والتشرذم ووجب عليها تنفيذ ما يرنو إليه الرئيس لصالح شعبه".

وأكد أن الرئيس تحدث للشعب في رسائل غاية الأهمية أن الانتماء هو الأمل، وغاية الحلم وأبناء مصر الذين واجهوا التحديات منذ أن كُتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مُقدراته وصناعة حلمه، وهو فخر سيكتب في التاريخ".

وشارك حزب المصريين الأحرار فى حضور فاعليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات بالمنيا الجديدة بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية.

وأشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتوجيهات الرئيس السيسي المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة والتي أثرت بدورها على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذي سيعوضه تطبيق هذا القرارات.

وقال "أبو العطا"، في بيان له ، إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، فضلا عن أنها تبرهن أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لا تتوانى ولا تألوا جهدا في تقديم كافة صور الدعم لكل فئات الشعب، موضحا أن هذه القرارات هدية من الرئيس السيسي للمصريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد شعوره بمعاناة المواطنين من جراء هذه الأزمة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف بشكل مباشر إسعاد المصريين وجميع العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وحتى العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم رفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن هذه الحزمة من القرارات ضحضت أكاذيب أعداء الوطن ومروجي الشائعات الذين يستهدفون الوقيعة بين الشعب المصري العظيم وقيادته الرشيدة، وأثبتت أن الرئيس والشعب في خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة المصرية ستعود كما كانت تبني أمجادها وتحقق طموحات أبنائها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بإصداره هذه القرارات فإنه يشعر بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدي أو العيني أو السلعي من معارض أهلا رمضان لتخفيض السلع والمواد الغذائية، موضحا أن قرار زيادة الأجور يعد جني ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتى كان لها آثارا كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه.

ونوه بأن توقيت إصدار هذه الحزمة من القرارات مهم جدا، لا سيما قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يكون فيه اهتمام كبير من المواطنين بتخزين الغذاء استعدادا لشهر الصيام والعيد، الأمر الذي يجعل توقيت القرارات في منتهى الأهمية.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس من الناحية الاقتصادية تسهم في كبح جماح التضخم، مثمنا هذه الخطوة المهمة من قبل القيادة السياسية التي تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي هدفها في المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته لمواجهة التضخم الذي يحدث بالعالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أعتى اقتصاديات العالم، محذرا من الاستماع إلى مزاعم وأكاذيب أهل الشر الذين يستهدفون إحداث زعزعة ببث الشائعات والأقاويل المغرضة، ولكن جاءت هدايا الرئيس وكلماته كالعادة لتثلج صدور المصريين، مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم سيظل صامدا خلف رئيسه لاستكمال مسيرة البناء والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وطالب رئيس حزب "المصريين" بضرورة توعية المواطنين بالتوحد والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في مواجهة ما تقوم به جماعات الشر من أجل خلق حالة من التشكيك بين الشعب المصري وقيادته الحكيمة، مثمنا الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة في تغيير وجه الحياة في قرى وصعيد مصر، وهو ما يدعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ، عددا من القرارات لتحسين مستوى الدخل، جاءت على النحو التالي:

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.



خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣

