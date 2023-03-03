بداية الارتفاع من الغد| الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد فترة تقلبات جوية، وبخاصة في قيم الحرارة، مؤكدةً أن اليوم سيشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة عن ذروة ارتفاع قيم الحرارة أمس، الخميس، لكن قيم الحرارة ستعاود الارتفاع غدا السبت، وبعد غد، الجمعة، وستصل قيم الحرارة العظمى إلى 20 و30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، كما تنخفض بشكل ملحوظ بداية من يوم الإثنين.



وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقدجيم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أنّ العظمى ستسجل 27 درجة مئوية، وستكون أجواء اليوم حارة على أغلب المناطق الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة في المناطق الشمالية وحارة في المناطق الجنوبية، لأن شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مازالت درجة الحرارة فيها مرتفعة لأنها تتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية.



وأكدت: «سنشعر بتحسن في فترات الليل، ففي أمس والأيام الماضية، كان هناك ارتفاعات في درجات الحرارة وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية، وفي فترة الليل اليوم، سنشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الباردة على أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية فترة الليل».